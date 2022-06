Chefe de The Flash quer trazer heroína do Arrowverso de volta

The Flash já teve um retorno inesperado na oitava temporada e parece que a nona pode trazer outra personagem do Arrowverso de volta.

O showrunner de The Flash, Eric Wallace, espera trazer de volta a nova Arqueira Verde para a 9ª temporada após sua última aparição no Arrowverso.

Continua depois da publicidade

Como a 8ª temporada de Flash já terminou a produção, o público não deve esperar que a personagem retorne este ano. Na última edição de Inside Line da TVLine, um fã perguntou se Oliver Queen e a filha de Felicity Smoak farão outra aparição na 8ª temporada de The Flash. O TVLine confirmou que eles haviam perguntado a Wallace se havia alguma chance de isso acontecer.

Enquanto Wallace descartou a ideia de outras aparições da 8ª temporada, o chefe do Flash deixou claro que espera trazer Mia de volta:

“Não este ano, mas espero tê-la de volta na 9ª temporada”, disse o showrunner.

Chefe indica fim de The Flash e diz se série pode salvar Legends of Tomorrow

Legends of Tomorrow foi cancelada pela The CW, deixando a série sem um desfecho apropriado. No entanto, tendo em vista que The Flash já teve alguns crossovers com o seriado da DC, pode ser que exista esperança.

O showrunner de Flash, Eric Wallace, disse ao TVLine que não tem detalhes suficientes sobre a 9ª temporada de sua própria série no momento, então uma missão para salvar Legends of Tomorrow provavelmente não está nos planos. Além disso, ele indicou que The Flash pode acabar.

“Eu nem sei qual é o meu pedido”, disse Wallace, referindo-se ao número de episódios da 9ª temporada.

“Salvar Legends of Tomorrow, por mais que eu amaria fazer isso, não é algo fácil de fazer em uma temporada que eu posso ter de encerrar minha própria história. Eu quero ser honesto e não quero aumentar a esperança de qualquer um”.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.