Chefe de The Flash responde se veremos mais séries do Arrowverso

O chefe de The Flash respondeu se veremos mais séries do Arrowverso.

Após o final da oitava temporada exibido ontem (29), o showrunner Eric Wallace falou se há mais séries da DC no Arrowverso em desenvolvimento (via ScreenRant).

“Você realmente não começa a olhar para os spin-offs até pensar que não vai voltar, e eu não estou pensando dessa maneira”, disse Wallace.

The Flash introduziu vários personagens do universo do herói, mas não teve nenhum derivado anunciado, como Supergirl tem Superman & Lois, de certa forma.

“Se você tem alguns personagens que introduzimos nos últimos anos que você quer ver em um spin-off, você deve falar para a CW”, brincou ele. “Mas eu vou ficar focado no Flash agora antes de começar a focar em qualquer outra coisa.”

The Flash ainda vai correr por mais uma temporada

Apesar de Legends of Tomorrow, Batwoman e Naomi serem canceladas, The Flash se manteve e foi renovada para sua nona temporada, que pode ser a última da série.

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City Police Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

