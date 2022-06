Chefe de The Last of Us tem boas notícias sobre série do HBO Max

Craig Mazin, que comanda a série de The Last of Us para o HBO Max, trouxe boas notícias aos fãs. As filmagens dessa primeira temporada foram encerradas.

O diretor compartilhou a notícia no Twitter, escrevendo simplesmente: “encerramos!!!”. Tendo em vista que ele está encarregado da adaptação, só pode estar falando disso.

Craig Mazin é conhecido pela elogiada Chernobyl, minissérie também da HBO. Não muito tempo após o lançamento do seriado, ele foi contratado para The Last of Us.

A adaptação dos games de PlayStation acompanha os eventos do primeiro jogo, ao menos nessa primeira temporada.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge e Anna Torv.

Veja o tuite, abaixo.

That’s a wrap!!!!!!! — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2022

Diretor de The Last of Us revela quando série lança no HBO Max

The Last of Us segue em produção na HBO e parece que não teremos de esperar muito mais para ver a série baseada nos games de PlayStation.

O diretor Kantemir Balagov, responsável pelo episódio piloto do seriado, disse que a adaptação será lançada no começo de 2023.

Conforme o ComicBook (tendo em vista que a entrevista original está em russo), Balagov também revelou que os games nos quais a série é baseada “têm um espaço especial no coração” dele.

A alegação de que a série de The Last Of Us chegará no começo de 2023 se encaixa com o que temos visto do seriado como um todo.

Embora nenhum trailer tenha sido lançado, há diversas imagens dos bastidores da gravação. Caso as filmagens sejam encerradas até julho ou começo de agosto, há bastante tempo para a pós-produção, assegurando o lançamento no começo de 2023.

Dito isso, ainda não há data específica de estreia para The Last of Us no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.