Chefe de The Mandalorian não tem planos para encerrar a série

Jon Favreau, um dos criadores de The Mandalorian, aparentemente seguirá com a série até quando quiser, visto que não há planos imediatos para um desfecho.

Embora o criador não tenha definido uma data de término definitiva no programa, não parece que ele esteja com pressa para encerrar as coisas.

“Eu realmente tenho gostado muito disso e amo esses personagens e adoro ver como eles estão crescendo juntos”, diz Favreau. “Eu realmente gostei de trabalhar com esse grupo de pessoas e adoro colaborar com todos esses diferentes cineastas e diferentes contadores de histórias, tanto dos diretores com quem trabalhamos, quanto de outros showrunners como Dave Filoni e outros como Jon Watts e Chris Ford [de Skeleton Crew].”

É o aspecto colaborativo, especificamente, que empolga Favreau, revelou o showrunner à EW.

“É um formato realmente maravilhoso, e você realmente começa a apreciar ter uma equipe tão boa ao seu redor que, para cada novo filme, você teria que montar do zero. Mas [com The Mandalorian] podemos herdar esse grande grupo de pessoas talentosas com as quais poderíamos trabalhar todos os anos.”

Basicamente, enquanto Favreau gostar de fazer The Mandalorian, ele continuará fazendo.

“Eu não sei o que me faria não gostar de fazer isso, especialmente enquanto o público estiver se conectando com esses personagens. Este parece um momento realmente agradável. E eu amo esse formato de contar um capítulo de cada vez e manter o público adivinhando, mas também cumprindo certas expectativas.”

Grogu em The Mandalorian

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian está sendo disponibilizada com episódios semanais no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.