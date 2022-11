Chefe de The Walking Dead preocupa os fãs com notícia sobre fim da série

Alerta de spoilers

The Walking Dead se aproxima do fim e a showrunner Angela Kang está preparada para partir os corações dos fãs.

A showrunner de The Walking Dead promete que o final da série será emocionante por “diferentes razões para diferentes personagens”.

Após 12 anos e 11 temporadas, a série da AMC está finalmente encerrando sua exibição na televisão. Tudo agora está preparado para o tão esperado final da série deste fim de semana, que promete um confronto final entre os heróis do show e a ditadora da Commonwealth, Pamela Milton.

É claro que resta saber quais reviravoltas inesperadas, e talvez irritantes para os fã, que The Walking Dead oferecerá em seu episódio final.

Showrunner faz promessa preocupante sobre The Walking Dead

A showrunner Angela Kang promete que as coisas vão realmente ficar emocionantes, enquanto indica que vários personagens vão ter destinos diferentes – tudo resultando em fãs reduzidos às lágrimas.

“É um episódio altamente emocionante. É uma jornada. Para o público, haverá lágrimas, e as lágrimas virão por diferentes motivos para diferentes personagens. Mas nós realmente sentimos que, no centro disso, há horror neste mundo”, disse a showrunner de The Walking Dead.

“Obviamente, há ação e aventura. Mas a razão pela qual as pessoas seguem essas pessoas é porque há coração, há uma família escolhida, há algo em sua vontade de superar as piores circunstâncias que é inspirador. Então, nos inclinamos muito nessa direção, porque sentimos que esse é o núcleo do show”, continuou Kang.

Ela certamente parece provocar que nem todos os personagens favoritos dos fãs de The Walking Dead sairão vivos do final da série.

De fato, possivelmente a morte de um personagem em particular já foi mostrada antes da hora, em spoiler por meio de fotos promocionais.

E também há Judith, que levou um tiro de Milton durante o grande tiroteio do episódio 23.

Os episódios finais de The Walking Dead podem ser conferidos no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.