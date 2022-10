Chefe de The Walking Dead responde teoria sobre Commonwealth e CRM

Prestes a lançar seus episódios finais, The Walking Dead investe em inúmeras reviravoltas para agitar sua 11ª (e última) temporada. Enquanto o desfecho da série não chega, fãs enchem as redes sociais de teorias. Em uma entrevista recente, a showrunner da produção abriu o jogo sobre uma interessante teoria sobre a Commonwealth e o CRM.

Os episódios finais de The Walking Dead adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Vale lembrar que, mesmo com o fim de The Walking Dead, o universo dos zumbis continua na AMC. A série já conta com dois spin-offs em exibição (Fear the Walking Dead e World Beyond), e em breve, deve ganhar mais produções derivadas.

Revelamos abaixo tudo que Angela Kang revelou sobre a (possível) conexão entre a Commonwealth e o CRM; confira.

Showrunner de The Walking Dead fala sobre a conexão de Commonwealth e CRM

Na 11ª e última temporada de The Walking Dead, a Commonwealth se estabelece como a principal antagonista.

Após a morte do filho Sebastian, a governadora Pamela Milton decide perseguir os sobreviventes e obrigá-los a trabalhar em regime de escravidão na comunidade.

Felizmente, um pequeno grupo liderado por Daryl, Carol e Maggie embarca em uma missão para salvar a família.

Com o fim de The Walking Dead cada vez mais próximo, fãs especulam sobre a conexão da comunidade com o CRM.

Esse grupo é, aparentemente, uma rede militarizada que se espalha por todos os Estados Unidos. O CRM também é conhecido por capturar Rick Grimes no final da 9ª temporada.

O grupo não aparece muito em The Walking Dead, ganhando mais destaque em derivados como Fear the Walking Dead e World Beyond.

Em uma entrevista recente, Angela Kang (a showrunner de The Walking Dead) jogou um balde de água fria nas expectativas dos fãs. Segundo ela, a Commonwealth e a CRM não têm conexões conhecidas – pelo menos por enquanto.

“Não posso falar sobre o CRM. As informações sobre o CRM estão na equipe do Scott (Gimple, o chefe de conteúdo de The Walking Dead). Posso dizer que não falamos sobre isso. O CRM é misterioso à sua própria maneira. Nós não sabemos porque eles se envolvem em certas coisas, mas escolhem se distanciar de outras. Mas eles sabem que também existem outros grupos por aí”, explicou Kang.

Logo, a temporada final de The Walking Dead não deve abordar as tramas do CRM de maneira mais profunda.

Os mistérios da organização devem ser abordados no vindouro spin-off de Rick Grimes, que estreia em 2023.

Enquanto isso, você pode conferir os episódios finais de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

