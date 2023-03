Chefe de Willow nega que série do Disney+ foi cancelada

Recentemente foi veiculada a informação de que a série Willow, do Disney+, foi cancelada. Aparentemente, isso não é bem verdade, conforme o showrunner Jon Kasdan.

Em uma extensa carta aos fãs, publicada nas redes sociais, Kasdan explicou que a série, continuação do clássico dos anos 1980, não foi cancelada. Na realidade, ele planeja um segundo ano da obra, mas que não sairá tão cedo.

Em razão das recentes grandes mudanças dentro da indústria de streaming, ele escreve, tornou-se evidente que a 2ª temporada de Willow não começará a ser filmada nos próximos 12 meses.

Por isso, todas as estrelas principais do programa foram liberadas de seus contratos para permitir que eles prosseguissem com outros projetos. Ele, no entanto, parece confiante de que uma segunda temporada existirá, mas não sabe nem quando as filmagens começarão.

Willow continua a história do filme de mesmo nome dos anos 80, com Warwick Davis retornando para o papel titular de Willow Ufgood.

Veja o tuite do showrunner de Willow, abaixo.

Mais sobre Willow

“A história começou com um aspirante a mágico de uma aldeia de Nelwyn e uma menina destinada a unir os reinos, que juntos ajudaram a destruir uma rainha má e banir as forças das trevas. Agora, em um mundo mágico onde feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas florescem, a aventura continua, enquanto um improvável grupo de heróis parte em uma perigosa busca por lugares muito além de sua casa, onde eles devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo”, diz a sinopse oficial.

Junto com os membros do elenco original Warwick Davis e Joanne Whalley, reprisando seus papéis como Willow Ufgood e a rainha guerreira Sorsha, respectivamente, o elenco de Willow inclui Erin Kellyman (Han Solo: Uma História Star Wars) como cavaleira em treinamento Jade. Ruby Cruz (Mare of Easttown) vive Kit, a princesa filha de Sorsha e do espadachim Madmartigan (Val Kilmer).

Ellie Bamber (The Serpent) interpreta a copeira Dove; Amar Chadha-Patel (A Roda do Tempo) como o ladrão espadachim Boorman; Dempsey Bryk (Black Mirror) como o irmão gêmeo de Kit, Airk; e Tony Revolori (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) vive o estudioso Graydon.

O elenco também conta com Kevin Pollak e Rick Overton, de volta como Rool e Franjean, Ralph Ineson (O Cavaleiro Verde) como Comandante Ballantine, Annabelle Davis como a filha de Willow, Mims, e Christian Slater (Mr. Robot) como o amigo de Madmartigan, Allagash.

Willow está disponível no Disney+.

