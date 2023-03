Chefe de You explica reviravolta chocante da 4ª temporada e o que ela significa

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a reta final da 4ª temporada de You termina com uma reviravolta chocante. Os novos episódios revelam a verdadeira identidade do assassino, subvertendo o que havia sido estabelecido na Parte 1. Em um papo recente com o site EW, a showrunner de You explicou essa chocante surpresa.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que Sera Gamble, a showrunner de You, falou sobre a chocante reviravolta da 4ª temporada de You; confira!

Showrunner de You fala sobre reviravolta à la Clube da Luta em You

A reta final da 4ª temporada de You revela que Rhys Montrose – aparentemente o grande antagonista dos novos episódios – não existe de verdade.

O personagem é apenas um fragmento da imaginação de Joe. Ou seja: o protagonista de Penn Badgley é o verdadeiro responsável pelos assassinatos que acontecem em Londres.

A reviravolta pegou muitos fãs de surpresa, e nas redes sociais, já é comparada ao icônico twist de O Clube da Luta.

Sera Gamble, a showrunner de You, discutiu a trama chocante em uma entrevista ao site Entertainment Weekly.

De acordo com a produtora, a 4ª temporada de You foi toda pensada com essa reviravolta no horizonte.

“Sabíamos que acabaria sendo Joe, o que tornou 100% mais difícil descobrir o mistério. Nós criamos muitos fluxogramas mostrando onde está cada personagem, para garantir que as motivações e as oportunidades de alinhassem”, explicou Gamble.

Segundo a showrunner, o objetivo da série com a reviravolta não foi “enganar” o público, mas sim conduzir a trama de maneira que fizesse sentido com a personalidade e a trajetória de Joe.

“Produzir reviravoltas e ser capaz de surpreender o público… parte disso é realmente necessário para essa série. Mas não é possível esconder tudo quando você também está tentando jogar limpo com a história. Então, o que tudo isso significa, é que você tem que aceitar o fato de que esta é apenas uma parte do seu trabalho”, comentou a produtora.

No final da entrevista, Gamble disse também que, na 5ª temporada de You, Joe estará “completamente descontrolado”.

“Ele, de certa forma, realmente entra em um caminho sem volta. Vocês podem ver isso em sua última cena com a Nadia. O que é mais assustador, para mim, é que isso não significa que seus sentimentos foram suprimidos, ou que ele não é mais uma pessoa que se importa. Ele ainda se importa”, descreveu a showrunner.

Você já pode assistir todos os episódios de You na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.