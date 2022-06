Chefe do MCU proibiu conexão entre Ms. Marvel e Vingadores: Ultimato

Em entrevista com o The Wrap, a produtora de Ms. Marvel, Bisha K. Ali, revelou que o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, proibiu uma ideia para uma conexão com Vingadores: Ultimato.

Segundo a produtora, a ideia era que Ms. Marvel mostrasse uma transmissão da última batalha de Vingadores: Ultimato.

Continua depois da publicidade

No entanto, o presidente do Marvel Studios não gostou muito. Isso poderia levantar questões pouco convenientes sobre o terceiro ato de Vingadores: Ultimato.

Ideia descartada

“Em um momento, bem no começo, eu disse: ‘Kevin, e se tivéssemos drones e uma transmissão da grande batalha de Vingadores: Ultimato?'”

“Ele disse: ‘Não.’ Para mim, não fazia sentido que ninguém estivesse fazendo uma transmissão da grande batalha de Vingadores: Ultimato.”

“Foi uma jornada de muita interação, com certeza. Algumas coisas mudaram ao longo do tempo. Eu nem mesmo sei de onde veio essa ideia.”

“Mas, nós meio que ainda conseguimos integrar isso ao roteiro. Ficou perfeito”, disse a produtora da série da Ms. Marvel.

Ms. Marvel está disponível no Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.