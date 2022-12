Chefe do Prime Video indica 3ª temporada de Os Anéis de Poder

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um grande sucesso do Prime Video, e teve sua segunda temporada anunciada. No entanto, o chefe do streaming já indicou uma terceira temporada.

Em recente entrevista, Vernon Sanders, líder da Amazon Studios, disse que notícias do terceiro ano podem ser esperadas ainda em 2023.

Sanders ainda comentou que é possível que haja novidades da terceira temporada ainda no Ano Novo, antes da segunda temporada ir ao ar (via ScreenRant).

“Estamos absolutamente empenhados, temos todos os motivos para estar entusiasmados. Eles fizeram um trabalho tremendo. É uma ótima pergunta sobre a 3ª temporada, provavelmente estamos de dois a três meses na terceira temporada, mas acho que certamente haverá novidades no Ano Novo”, comentou ele.

“Há tanto planejamento e preparação necessários para montarmos isso que a única razão pela qual provavelmente ainda não chegamos lá é que estivemos tão de cabeça baixa na segunda temporada, mas eu esperaria que houvesse novidades no Ano Novo”, concluiu.

Quantas temporadas foram planejadas?

Há mais do que apenas três temporadas planejadas pelo Prime Video para a série de O Senhor dos Anéis, e tudo dependerá do sucesso.

Com um investimento na primeira temporada de mais de 460 milhões de dólares, a série já é a mais cara criada na TV ou streaming.

Os planos da Amazon são de produzir cinco temporadas de Os Anéis de Poder, embora não haja informações se realmente isso vai acontecer.

Porém, devido ao grande sucesso do primeiro ano, e se a segunda temporada também conseguir ter um sucesso semelhante, é provável que o plano seja seguido.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

