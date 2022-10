Chefes de Os Anéis de Poder explicam demora para revelar Sauron

Estamos no ápice da 1ª temporada de Os Anéis de Poder, que já se encaminha para seus episódios finais. E os showrunners Patrick McKay e J.D. Payne revelam que a demora para mostrarem Sauron é proposital e tem um motivo maior que apenas fazer suspense.

A série se passa na 2ª Era da Terra-Média, cerca de um milênio antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis, contando a história da criação dos anéis de poder e da ascensão de Sauron.

Também podemos ver o que Galadriel, Elrond e as várias civilizações do universo de Tolkien estavam fazendo durante esta Era. Ainda temos muito mais batalhas, traições e jornadas para ver nesta e nas próximas temporadas.

A série traz personagens conhecidos mais jovens, e introduz vários outros que são muito importantes na história da Terra-Média, criando uma base sólida para todos os conflitos que veremos se desenrolar da história.

Mas com tantos personagens, um muito importante ainda não foi introduzido (ou será que já foi?), Sauron é o maior mistério de Os Anéis de Poder. O grande vilão que será responsável pelos anéis que dá nome à série e tentará dominar a Terra-Média, ainda não apareceu oficialmente, deixando fãs malucos tentando descobrir se ele já está entre os novos personagens, ou ainda nem deu as caras.

Mas uma entrevista recente com os showrunners de Os Anéis do Poder, indica que o Senhor do Escuro irá aparecer eventualmente, e dão um bom motivo para escondê-lo até o momento.

Desenvolver os personagens é prioridade

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Patrick MacKay e J.D. Payne explicaram que a espera e antecipação por Sauron foi intencional, e eles queriam ter a oportunidade de desenvolver os outros personagens e conseguir o carinho do público por eles antes de inserir o Senhor do Escuro na história.

“Seria muito tentador fazer a primeira temporada se tornar o Show de Sauron, centrado no vilão. Mas nós queríamos que esse nível de mal e complexidade do mal emergisse de um mundo em que já estamos investidos – Não porque o mal está sendo uma ameaça imediata. Nós queríamos que vocês se apaixonassem novamente pela Terra-Média. Nós queríamos que vocês entendessem e se identificassem com os problemas que cada um desses personagens estão tendo antes de testá-los de uma forma que nunca foram testados antes.” Explicou McKay.

Payne contribui para a ideia de que Sauron possa estar entre os novos personagens, dizendo: “É outra coisa de Tolkien quando as sombras se espalham – que é parte do que está acontecendo na nossa série – afeta os relacionamentos de todo mundo […] Ter a audiência suspeitando que essa ou aquela pessoa poderia ser Sauron é afogá-los naquela coisa de quando as sombras está nos cobrindo, nos fazendo suspeitar uns dos outros.”

A escolha de construir e estabelecer um mundo antes de inserir o mal de Sauron nele realmente faz muito sentido, além de que a suspeita e as análises do público tem mantido o público discutindo durante toda a semana antes do novo episódio.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira