Chefes de Stranger Things querem lançar nova versão da série

Ao longo de quatro temporadas, Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, mostraram seu amor pelos anos 1980 de várias maneiras, com a dupla revelando recentemente que esse amor não se limita a referências dentro do programa de TV, pois também esperam reviver uma tendência de vídeo caseiro daquela época para sua própria série.

Os irmãos Duffer admitiram que estão interessados ​​em lançar uma versão alternativa de pan-and-scan semelhante aos televisores antigos, em sua série.

Continua depois da publicidade

“Quero fazer um VHS. Quero uma versão panorâmica, de pelo menos a primeira temporada. Só quero tentar fazer uma panorâmica e digitalizar”, admitiu Ross Duffer ao Collider (via ComicBook).

Com uma proporção de tela mais ampla dando à série uma aparência mais cinematográfica, os irmãos observaram que seria uma nova oportunidade para os fãs devotos desfrutarem a série e seria lançada separadamente, como Matt Duffer expressou: “não seria incorporado, seria uma coisa separada. Como Stranger Things VHS , seja lá o que for. Estou animado com isso, vamos ver se isso acontece”.

Stranger Things segue sendo sucesso da Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

Sobre o autor Redação