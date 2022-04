Cheia de mistério, nova série de suspense estreia na Netflix

Misturando elementos de mistério, suspense, fantasia, e ficção científica As 7 Vidas de Lea tem tudo para fazer muito sucesso na Netflix. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da plataforma, a série francesa é uma ótima pedida para quem gosta de thrillers chocantes e histórias cheias de reviravoltas.

Criada por Charlotte Sanson, As 7 Vidas de Lea é baseada no livro “As Sete Vidas de Léo Belami”, escrito por Nataël Trapp. A série muda o gênero do protagonista e a ambientação temporal da história.

Desde sua estreia na Netflix, As 7 Vidas de Lea tem recebido elogios da crítica especializada. O site Heaven of Horror, por exemplo, afirma que a produção é “uma trama simples que funciona perfeitamente”.

Veja abaixo tudo sobre a trama intrigante e o elenco de As 7 Vidas de Lea na Netflix.

Conheça As 7 Vidas de Lea na Netflix

As 7 Vidas de Lea acompanha a história da protagonista titular, uma adolescente francesa que acorda todos os dias em um corpo diferente.

“Depois de encontrar o cadáver de um jovem, Lea desperta nos anos 1990 e troca de corpo sete vezes para resolver o mistério da morte dele — e tentar impedi-la”, afirma a sinopse oficial de As 7 Vidas de Lea na Netflix.

A trama começa quando Lea (no presente) encontra um cadáver de um jovem assassinado, e no dia seguinte, se surpreende ao acordar nos anos 90.

O que se sucede é uma estranha viagem – na qual Lea acorda todos os dias no corpo de uma pessoa diferente, sem reter as memórias ou habilidades dos indivíduos em questão.

Em um dos momentos mais chocantes da série, por exemplo, Lea acorda como a própria mãe, ainda na época do ensino médio.

Mas primeiramente, Lea acorda como Ismaël, o garoto assassinato cujo cadáver ela descobre em uma festa. Muito confusa, a protagonista decide descobrir como (e por que) Ismaël morreu.

Cada episódio acompanha um dia na vida de Lea, e como Lea tem 7 vidas, a série tem apenas 7 capítulos.

Tudo sobre o elenco de As 7 Vidas de Lea

A protagonista titular de As 7 Vidas de Lea é interpretada pela jovem atriz francesa Raika Hazanavicius.

O lançamento da Netflix representa o primeiro grande projeto da atriz, que também é conhecida pelo filme de terror Coupez!.

Khalil Ben Gharbia – da série Skam France – vive Ismaël, o garoto assassinado cujo cadáver é encontrado por Lea.

A maioria dos personagens de As 7 Vidas de Lea é interpretada por dois atores: um na vida adulta e outro na infância.

O elenco de As 7 Vidas de Lea conta também com Marguerite Thiam, Maïra Schmitt, Théo Fernandez, Rebecca Williams, Anne Azoulay, Alexander Ferrario e Mélanie Doutey.

As 7 Vidas de Lea já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.