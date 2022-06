Cheio de mistério, thriller francês é garantia de tensão na Netflix

Se você curte séries de mistério, não deixe de conferir Uma Mãe Perfeita. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller francês promete conquistar o público com uma trama imprevisível, repleta de intrigas, suspense e reviravoltas. No centro da história está a luta de uma mãe para provar que a filha não é culpada por um terrível crime.

Uma Mãe Perfeita – também encontrada sob o título em inglês The Perfect Mother – é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Nina Darnton.

Continua depois da publicidade

Já disponível na Netflix, a minissérie é um projeto do cineasta Fred Garson. O roteiro fica por conta de Carol Noble e Thomas Boulle.

A nova produção francesa da Netflix é perfeita para fãs de desfechos surpreendentes. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Uma Mãe Perfeita na Netflix.

Conheça a misteriosa história de Uma Mãe Perfeita

Na Netflix, o clima de Uma Mãe Perfeita é muito semelhante ao de outros thrillers da plataforma.

A série se parece muito com as produções de Harlan Coben, que sempre trazem mistérios chocantes e reviravoltas imprevisíveis.

“Convencida de que sua filha é inocente em um homicídio, uma mãe dedicada faz descobertas perturbadoras e a linha que separa vítima e agressor começa a desaparecer”, afirma a sinopse oficial de Uma Mãe Perfeita na Netflix.

Com apenas 4 episódios, a minissérie francesa é excelente para uma maratona de fim de semana na plataforma.

Uma Mãe Perfeita acompanha a história de Hélène Berg, uma mãe que tem a vida virada de cabeça para baixo quando sua filha se torna a principal suspeita de um brutal assassinato.

Elogiada pela crítica – particularmente por seu tom sombrio e profundidade narrativa – Uma Mãe Perfeita aborda a complexa dinâmica dos relacionamentos familiares e faz um ótimo trabalho ao caracterizar as diferentes facetas da maternidade.

Mesmo não sendo baseada em uma história real, Uma Mãe Perfeita faz lembrar o caso de Amanda Knox, uma jovem americana condenada na Itália pelo assassinato de sua colega de intercâmbio.

Após passar 4 anos em uma prisão italiana, Knox foi libertada após um novo julgamento. Ela é tema de um dos documentários mais chocantes da Netflix.

Elenco de Uma Mãe Perfeita tem astros do cinema francês na Netflix

O elenco de Uma Mãe Perfeita é liderado por uma grande estrela do cinema francês: Julie Gayet. Na produção da Netflix, a atriz interpreta a protagonista Hélène Berg.

Você, provavelmente, conhece Gayet por sua performance no filme We Are Family. A atriz também faz uma participação especial na série Call My Agent, disponível na Netflix.

Na vida real, Julie Gayet é casada com François Hollande, o ex-presidente da França.

A jovem atriz Eden Ducourant (Inocência Roubada) interpreta Anya Berg, a filha de Hélène.

O elenco de Uma Mãe Perfeita conta também com Tomer Sisley, Andreas Pietschmann, Cyril Gueï, Sylvain Dieuaide, Maxim Driesen e Emilia Nöth.

Uma Mãe Perfeita já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.