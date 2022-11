Chicago Fire indica novo romance para Brett

O amor está no ar no Quartel 51! Ou pelo menos, é isso que indicam os desenvolvimentos mais recentes de Chicago Fire. Após o término de Sylvie Brett e Matt Casey – no 1º episódio da 11ª temporada – a série parece oferecer novos pretendentes para a personagem. Mas afinal: com quem Brett ficará?

Por uma década inteira, o ator australiano Jesse Spencer interpretou o Capitão Matt Casey em Chicago Fire. Ele se despediu da série dramática no 5º episódio da 10ª temporada, exibido nos Estados Unidos em 20 de outubro de 2021.

No entanto, Spencer retorna em uma participação especial no início da 11ª temporada, justamente para terminar seu relacionamento com Sylvie.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Chicago Fire precisam saber sobre os (possíveis) próximos relacionamentos de Sylvie Brett; confira. (via CBR).

Após terminar com Matt, Brett terá novos romances em Chicago Fire

Em uma entrevista recente, a co-showrunner de Chicago Fire revelou que Sylvie Brett já está pronta para um novo relacionamento.

“Nos próximos episódios, Brett vai se encontrar com uma surpreendente figura do passado. E aí, os dois terão um encontro”, comentou Andrea Newman.

A interação deve ocorrer em “A Beautiful Life”, o 8º episódio da 11ª temporada de Chicago Fire. O capítulo vai ao ar nos Estados Unidos em 16 de novembro.

Com a declaração de Andrea Newman, os fãs querem saber: quem será o novo pretendente de Brett em Chicago Fire?

Segundo os fãs, Greg Grainger representa uma alternativa interessante. Introduzido na 9ª temporada, o personagem não demorou a desenvolver uma forte conexão com Brett.

Os personagens chegaram a namorar por alguns episódios, mas Brett decidiu terminar o relacionamento devido aos sentimentos por Casey.

Nesse curto período, Grainger e Brett se tornaram um casal bastante dinâmico. Ou seja: um retorno do personagem pode agitar a trama de Chicago Fire.

Para os fãs de Chicago Fire, Grainger é a melhor escolha. Afinal, a química entre o personagem e Brett é inegável.

Outro candidato é Zach Torbett, o especialista em materiais perigosos que faz sua estreia na 6ª temporada.

O personagem namorou com Stella Kidd, mas antes disso, Brett também manifestou interesse pelo bonitão.

Como Brett não teve a oportunidade de investir nessa relação, um possível retorno de Zach pode trazer uma nova chance para a personagem.

No entanto, a volta de Zach também pode representar um dilema importante. Como o personagem já namorou Stella, Brett deverá refletir e analisar se vale a pena iniciar um relacionamento com o ex de uma colega de trabalho.

De qualquer forma, seja com Zach ou com Greg, o novo romance de Brett tem tudo para trazer uma boa dose de drama para os próximos episódios de Chicago Fire.

A 11ª temporada de Chicago Fire é exibida atualmente nos Estados Unidos. No Brasil, os episódios da série estão disponíveis no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.