Chicago Fire indica saída permanente de Kelly Severide

Taylor Kinney, que interpreta o tenente Kelly Severide, saiu temporariamente de Chicago Fire a fim de lidar com assuntos pessoais. No entanto, parece que a série está preparando uma despedida mais permanente para o ator e seu personagem.

Introduzido na 1ª temporada, Severide pode ser considerado o protagonista de Chicago Fire – junto com o Matthew Casey de Jesse Spencer.

Na cena final do último episódio da série (Run Like Hell, que vai ao ar em 22 de fevereiro – via Digital Spy), Kelly é visto entrando no Molly’s Pub, onde sua esposa, a tenente Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), trabalha.

Enquanto estava sentada no bar, ela se aproximou dele dizendo: “Eu recebi sua mensagem sobre Van Meter, o que está acontecendo?”, referindo-se ao capitão Van Meter (Tom Hopper), chefe do Escritório de Investigação de Incêndios do Corpo de Bombeiros de Chicago.

Van Meter tem chamado Kelly para se juntar à sua equipe por vários anos, insinuando que esta poderia ser a maneira como ele vai deixar o show.

Na interação com sua esposa, Kelly mostra a Stella seu telefone sem dizer uma palavra. Embora os espectadores não vejam o que lhe é mostrado, eles a ouvem perguntar: “Uau, o que você vai fazer?”.

Pode ser que isso seja uma forma de justificar a ausência temporária de Severide, mas levando em conta que Chicago P.D. também teve a despedida de um de seus maiores personagens, pode ser que Kinney realmente deixe a série.

Mais sobre Chicago Fire

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Nos Estados Unidos, Chicago Fire é exibida pela emissora NBC. Atualmente, a série lança sua 11ª temporada – a primeira sem Jesse Spencer, o Capitão Matt Casey, no elenco.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

