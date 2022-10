Chicago Fire prova que Severide não evoluiu como deveria

Alerta de spoilers

A 11ª temporada de Chicago Fire começou já de forma bastante dramática, que impactou bastante os fãs. Mas uma das maiores decepções foi a falta de evolução de Kelly Severide, especialmente levando em conta o casamento entre ele e Stella.

O episódio inaugural desse ano começou na lua de mel de Severide e Stella Kidd em uma cabana remota. Enquanto eles tentavam aproveitar a noite de núpcias, Thomas Campbell espreitava na floresta, mas Severide conseguiu derrubá-lo pouco antes que ele pudesse machucar Stella.

Mais tarde, no corpo de bombeiros foi revelado que um informante do Departamento de Polícia de Chicago vazou a localização de Severide para Campbell, mas a detetive Pryma não revelou quem.

Recusando-se a aceitar um não como resposta, Severide voltou aos mesmos modos imprudentes que se esperaria dele em temporadas anteriores.

A 10ª temporada de Chicago Fire pode não ter sido a melhor da série, mas seu final deveria ter sido o período em uma mudança significativa na caracterização de Severide.

Severide precisa evoluir

Agora que ele tem alguém com quem se preocupar além de si mesmo, ele deveria ser mais capaz de dar um passo atrás e ver o quadro geral. No entanto, as cenas que ele compartilhou com o detetive Pryma no primeiro episódio da 11ª temporada provaram o contrário.

Pryma pediu a Severide que seguisse a deixa dele no tribunal, mas Severide o ignorou e o enfraqueceu ao entrar em contato com o comandante Pearce.

As ações míopes de Severide têm o potencial de assombrá-lo mais tarde, já que o informante poderia ter dado à polícia nomes mais perigosos do que Campbell.

Os bandidos que permanecem à solta podem significar perigo para Severide, Kidd ou até o corpo de bombeiros, se guardarem rancor dele por prender Campbell.

Eles também podem resultar em danos a pessoas inocentes, já que a polícia pode não conseguir prender ou mesmo saber sobre alguns desses criminosos mais perigosos. Embora a Unidade de Inteligência do Departamento de Polícia de Chicago tenha muito poder na franquia One Chicago, eles não podem consertar tudo.

Pode-se argumentar que as decisões de Severide foram compreensíveis, já que o ataque brutal de Campbell colocou a vida de Stella em risco. No entanto, a empatia por suas lutas não é suficiente para justificar o custo potencial de suas ações.

Severide precisa superar seus impulsos e colocar seu foco de volta em ser um líder e um parceiro de Stella, enquanto Carver entra em seu espaço como o personagem imprevisível.

Chicago Fire está disponível no Amazon Prime Video.

