Chicago Fire: Veja como foi a saída de Kelly Severide

Taylor Kinney, que interpreta o tenente Kelly Severide, deixou Chicago Fire temporariamente, embora exista indicação de uma despedida definitiva. Agora sabemos como foi sua saída momentânea da série.

Introduzido na primeira temporada, Severide pode ser considerado o protagonista de Chicago Fire – junto com o Matthew Casey de Jesse Spencer.

Kinney confirmou que faria uma pausa no programa para lidar com um assunto pessoal não revelado no início deste ano. E no 15º episódio da 11ª temporada, o tenente deixou a cidade para ir para “o melhor programa de treinamento de investigação de incêndios criminosos do mundo”.

Kinney não apareceu no episódio, pois ele já havia saído no momento das filmagens. A notícia foi dada ao vice-chefe distrital Wallace Boden (Eamonn Walker) pelo capitão Van Meter (Tim Hopper).

Enquanto Boden fica desapontado com a notícia, ele admite que o treinamento será benéfico para o quartel dos bombeiros quando Severide retornar – quando quer que seja.

Kinney vive Kelly em Chicago Fire desde que o seriado começou em 2012. Seu personagem também fez aparições em Chicago Med e Chicago P.D.

Taylor Kinney como Kelly Severide em Chicago Fire.

Outro personagem e criador também deixaram Chicago Fire

A saída temporária da estrela segue a saída de Jesse Spencer da série, outro membro do elenco que estava na série desde o começo. Conhecido por estrelar como o capitão Matthew Casey na série, o ator saiu em 2021 após quase 10 anos.

Em novembro, a Variety também confirmou que o co-criador e co-showrunner Derek Haas também deixaria o programa.

“Embora eu esteja deixando a Wolf Entertainment no próximo ano para me concentrar na criação de novos programas, estou totalmente comprometido em entregar episódios incríveis de Chicago Fire e FBI: International até o final das temporadas atuais”, disse Haas em um comunicado.

“Aprendi tudo o que sei sobre narrativa, ritmo, personagens, valores de produção e contratação do melhor elenco e equipe de Dick Wolf e Peter Jankowski, e por mais difícil que seja deixar um lugar que você ama e chama de lar há mais de uma década, incluindo o incrível apoio da Universal Television, NBC e CBS, estou ansioso para construir minha própria marca no entretenimento.”

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.