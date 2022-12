Chicago Med: Tudo sobre o adeus do Dr. Choi

Como os fãs de Chicago Med já imaginavam, o Dr. Ethan Choi deixa a série na 8ª temporada, exibida atualmente nos Estados Unidos. A saída do ator Brian Tee já havia sido anunciada, e recentemente, a emissora NBC revelou mais detalhes sobre a despedida – inclusive a data de exibição do último episódio do Dr. Choi.

“A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes”, afirma a sinopse oficial de Chicago Med.

Chicago Med, como o nome já indica, é parte da franquia procedural Chicago. Além do drama médico, o multiverso de Dick Wolf conta com as séries Chicago Fire e Chicago P.D.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Chicago Med precisam saber sobre a despedida do Dr. Choi; confira.

Quando o Dr. Choi deixa Chicago Med?

Em outubro de 2022, o ator Brian Tee anunciou que a 8ª temporada de Chicago Med seria a última do Dr. Ethan Choi.

O astro deixa a série após 8 temporadas como um dos médicos mais importantes do fictício Centro Médico Gaffney de Chicago.

Antes de trabalhar no hospital, Choi foi um agente das forças armadas americanas. No decorrer da série, o médico se estabelece como um dos personagens mais queridos da série.

Por isso, seu retorno inesperado na 7ª temporada mexeu com o coração dos fãs, recebendo elogios sem precedentes nas redes sociais.

Ou seja: a já anunciada despedida do personagem deve deixar muitos espectadores com lágrimas nos olhos.

O ator Brian Tee deu um bom tempo para os roteiristas de Chicago Med prepararem a saída do Dr. Choi. Por isso, a despedida do personagem deve ser uma das mais emocionantes da série.

Na verdade, o adeus do Dr. Choi coincide com o casamento do médico com a noiva April Sexton, vivida por Yaya DaCosta.

A personagem, que também retorna na 8ª temporada, se reconcilia com Choi e começa um novo noivado com o médico.

De acordo com o site TVInsider, o vindouro casamento representará o adeus definitivo. Além disso, os fãs de Chicago Med podem aguardar o retorno de outros personagens que já deixaram a série – especialmente durante a cerimônia.

A escala desse episódio de despedida, definitivamente, faz jus à importância de Brian Tee no elenco de Chicago Med.

O adeus do Dr. Choi acontecerá em “This Could Be the Start of Something New” (Esse Pode ser o Início de Algo Novo), o 9º episódio da 8ª temporada de Chicago Med. O capítulo vai ao ar, nos Estados Unidos, em 7 de dezembro.

No Brasil, você pode conferir os episódios de Chicago Med no Globoplay e Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.