Chicago P.D.: Além de Halstead, ator queria viver ESSE personagem

Não tem como negar a importância de Jesse Lee Soffer para o universo compartilhado de Chicago. O ator conseguiu um legião de fãs por interpretar o detetive Jay Halstead em quase 200 episódios de Chicago P.D. e se despediu do personagem nessa temporada.

A carreira de Soffer na televisão teve seu pico no universo Chicago, com tanto os fãs quanto o restante do elenco da série, só tendo elogios sobre o ator. Certamente ele fará muita falta em Chicago P.D..

Assim como o público e seus colegas, o próprio Soffer deixava claro seu gosto por interpretar Halstead, e muitos pensariam que ele não gostaria de atuar como nenhum outro papel. Mas, para a surpresa dos fãs, quando o ator foi questionado especificamente sobre isso, ele deu uma resposta curiosa.

Outro personagem? Quem Soffer gostaria de interpretar em Chicago P.D.

Jesse Lee Soffer interpretou Halstead em Chicago P.D. em todas as temporadas até aqui, já tendo feito participações em Chicago Fire e Chicago Med como o personagem. E mesmo tendo encarnado o personagem por tantos anos, aparentemente tem outro papel da franquia que ele gostaria de interpretar se tivesse a chance.

Em uma entrevista de 2014 para o canal Black Hollywood Live, Soffer e Sophia Bush, interprete de Erin Lindsay, foram perguntados que outros personagem eles gostariam de interpretar.

O ator respondeu sem hesitação respondeu: “Eu interpretaria Olinsky”, e Bush concordou imediatamente dizendo: “Você não está errado. Eu meio que gostaria de interpretar Olisnky também.”

O detetive Alvin Olinsky foi interpretado por Elias Koteas por várias temporadas até ser visto pela última vez no episódio 22 da 5ª. O personagem era adorado pelos fãs de Chicago P.D., e a perda dele foi uma das mais difíceis para o público.

O chefe da série Rick Eid disse ao TVLine que a saída de Olinsky foi uma “decisão extremamente difícil”, e que: “Elias é um ator incrível e uma boa pessoa. Ele também tem sido uma parte importante da série desde o início… Nós vamos sentir muita falta dele.”

Realmente, o personagem foi tão querido e impactante que é o único que Soffer gostaria de interpretar mais que Jay Halstead.

Chicago P.D. está disponível na Amazon Prime Video.

