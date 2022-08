Chicago P.D.: Atriz lamenta pela saída de ator de Halstead

Após o anúncio da saída do ator Jesse Lee Soffer, que interpreta o detetive Jay Halstead em Chicago P.D., uma atriz lamentou pela saída do colega.

Tracy Spiridakos, que dá vida a personagem Hailey Upton, homenageou Soffer, divulgando uma foto com o ator no Instagram. Upton e Halstead se casaram na nona temporada, e Spiridakos escreveu que Soffer era o “melhor marido na tela que alguém poderia ter” (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

“Acho que a palavra saiu… Jesse, o que posso dizer, você é o melhor. Obrigado por sua gentileza, sua orientação e sua amizade. Você é o melhor marido na tela que uma garota poderia pedir”, escreveu ela.

“Vou sentir falta de estar no set com você todos os dias. Mal posso esperar para ver o que o mundo reserva para você a seguir”, concluiu a atriz.

Veja a publicação da atriz, abaixo.

Mais sobre a série

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A série está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.