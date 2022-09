Chicago P.D.: Cena da 10ª temporada mostra homenagem a Halstead

A NBC divulgou uma cena da 10ª temporada de Chicago P.D., mostrando uma homenagem para o detetive Jay Halstead.

Com o novo ano estreando nesta quarta-feira (21) na emissora norte-americana, os fãs do drama policial verão qual será o futuro do casal Halstead e Hailey Upton.

No clipe lançado antes da estreia, a Inteligência da Voight está tentando derrubar uma encomenda de drogas da gangue Los Temidos (via ScreenRant).

Além disso, os policiais do Departamento de Polícia de Chicago, incluindo Halstead, recebem uma homenagem por sua coragem e ações nos últimos anos.

Veja a cena, abaixo.

Mais sobre a série

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A série está disponível no Prime Video.

