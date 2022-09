Chicago P.D.: Imagens revelam os episódios finais de Halstead

Novas imagens da 10ª temporada de Chicago P.D. foram divulgadas, revelando os episódios finais do detetive Halstead.

A saída de Jesse Lee Soffer está partindo o coração dos fãs, que amam o casal Jay Halstead e Hailey Upton, interpretada por Tracy Spiridakos.

Apesar disso, a NBC divulgou fotos da despedida do personagem, que se encontra em ação com sua esposa, antes de invadir uma casa (via ScreenRant).

Mas, há um momento em que ele está de braços cruzados e parece preocupado, e com uma expressão de que não está nada contente.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre a série

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A série está disponível no Prime Video.

