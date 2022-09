Chicago P.D. já apresentou um substituto para Halstead

A 10ª temporada de Chicago P.D. já foi ao ar na NBC ainda ontem (21), e vai deixar muitos fãs com saudade do detetive Jay Halstead. O ator que interpreta o personagem, Jesse Lee Soffer, já confirmou que vai deixar a série, assim deixando, também, uma vaga a ser preenchida.

Com a morte de Javier Escano e a queda de Los Temidos, a Voight está conseguindo se recuperar de algumas questões. No entanto, todos sentem a morte de Anna Avalos, a informante civil da Inteligência.

Continua depois da publicidade

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

Um substituto que você não imagina

Com o futuro do casal Halstead e Hailey Upton definido, a saída do personagem deve ser preenchida por um outro que ninguém nunca imaginou.

O primeiro episódio da nova temporada mostra Upton, parceira e esposa de Halstead, que viu Hank Voight lamentar pela morte de Avalos.

Enquanto o restante da equipe estava se sentindo um tanto insegura com Voight neste estado, Upton avisa ao sargento que precisa se recuperar antes que perca sua equipe.

A versão antiga de Halstead já fez várias vezes isso anteriormente, e faria novamente. A personalidade de Upton na nova temporada prova que ela pode assumir o antigo papel do marido.

A saída de Halstead não é a primeira perda significativa da unidade de Inteligência. Ainda na quarta temporada, Erin Lindsay, interpretada por Sophia Bush, acabou deixando a série.

Posteriormente, um amigo de confiança de Voight, Al Olinski, que foi interpretado por Elia Koteas, morrei, enquanto Antonio Dawson, de Jon Seda, deixou a unidade.

Halstead, por sua vez, sempre apoiava Voight quando qualquer um membro da unidade que possuía extrema importância deixava seu posto.

Com a saída do detetive, Upton é um nome que pode ajudar Voight a conduzir o esquadrão durante o período de luto. Sem Halstead, ela é o nome com a melhor posição de liderar, já que será a mais veterana da inteligência.

A série está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.