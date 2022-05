Chicago PD finalmente resolve problema da primeira temporada

Já foi exibido o episódio final da 9ª temporada de Chicago PD e, finalmente, foi resolvido um grande problema que acompanha a série desde sua primeira temporada.

No mais recente episódio da série Anna (Carmela Zumbado) está com medo de que ela e seu filho possam ser mortos enquanto o esquadrão se aproxima de Escano e, portanto, decide ela mesma matá-lo.

Isso faz com que o sargento Voight (Jason Beghe) se torne extremamente protetor com ela, disposto a quebrar as regras se for o necessário para salvar a vida das pessoas e/ou servir à justiça.

No entanto, ele sempre excluiu Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) das decisões difíceis e controversas, mas tudo isso mudou agora que ele permite que Jay o ajude a salvar Anna antes que os outros oficiais cheguem ao local.

Com esse gesto, Voight finalmente corrige os problemas que tinha com Halstead, e os fãs já estão ansiosos para ver como será a dinâmica da nova dupla no futuro de Chicago PD.

A informação é do Screen Rant.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.