Chris Evans, o Capitão América, pode ter salvado Warrior Nun

O ator Chris Evans é um dos grandes nomes de Hollywood. Conhecido por ter interpretado o Capitão América na Marvel, Evans recentemente estrelou Agente Ocultos e emprestou sua voz para Buzz em Lightyear.

Porém, o que muito fãs não sabem é que o astro pode ter salvado Warrior Nun, série da Netflix que recentemente lançou sua segunda temporada.

“Uma jovem acorda no necrotério com superpoderes e descobre que faz parte de uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios”, afirma a sinopse oficial de Warrior Nun.

O elenco da série conta com Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner, Emilio Sakraya, e vários outros astros.

Ator namora protagonista da série

Na última segunda-feira (7), Evans foi premiado por ser o homem mais sexy do mundo, anos depois de se aposentar do papel de Capitão América (via Decider).

O ator, inclusive, namora a atriz Alba Baptista, estrela principal de Warrior Nun. Eles estão há mais de um ano juntos.

Evans foi premiado no mesmo dia em que a segunda temporada de Warrior Nun foi ao ar na Netflix, e isso pode ter ajudado a salvar a série.

Warrior Nun se tornou um sucesso em 2020, graças ao grande desempenho de Baptista. Sua personagem, Ava, é gentil e muito corajosa, e conquistou vários fãs.

O seriado voltou com uma nova temporada para a Netflix, sem nenhum grande apoio de marketing da gigante do streaming.

Nos Estados Unidos, a série é a quinta mais popular, e ficou atrás de The Crown e Manifest. No Brasil, Warrior Nun também ficou atrás das produções mencionadas, no entanto, é a quarta mais assistida.

Mesmo que pareça uma situação conveniente, Evans pode ter feito uma jogada de marketing para auxiliar a série de sua namorada.

A segunda temporada de Warrior Nun está disponível na Netflix.

