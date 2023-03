Chris Rock solta o verbo sobre Will Smith e esposa em especial da Netflix

O tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar do ano passado gerou uma comoção internacional, com muitos tomando partido sobre o assunto. Rock permaneceu, em geral, em silêncio. Até agora.

Em especial de comédia da Netflix, intitulado Chris Rock: Indignação Seletiva, o ator e comediante não poupou palavras para deixar bem claro como se sente em relação ao ocorrido.

Não só Chris Rock afirmou que assistiu ao último filme de Will Smith, Emancipation, apenas para vê-lo “sendo chicoteado”, como disse que o ator sentiu “indignação seletiva”, referindo-se a como ele não estapeou as muitas outras pessoas que falaram sobre seu casamento com Jada Pinkett Smith no passado.

Rock ainda trouxe à tona a traição da esposa de Will Smith, chegando a usar palavrões que foram ditos sobre os dois por outras pessoas.

“Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que o aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive nada a ver com isso. Eu não tinha nenhum direito. Para qualquer um que não conheça Will Smith, sua esposa estava transando com o amigo de seu filho”, disse Rock no especial da Netflix, dentre muitos outras coisas em um longo desabafo.

Chris Rock faz peças de stand-up

Relembre a história do tapa

Tudo começou com uma piada de Chris Rock em relação à perda de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela tem alopecia, que justamente provoca a queda de cabelo.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Chris Rock: Indignação Seletiva está disponível na Netflix. Veja o vídeo, abaixo.

#Oscars | Will Smith Slaps Chris Rock In The Face On Oscars Stage After Jab At Wife Jada Pinkett Smith’s Appearance https://t.co/6TZkI48QNh pic.twitter.com/ibpffmh2Mc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 28, 2022

