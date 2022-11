Chucky já supera toda a franquia em sua 2ª temporada; veja como

Chucky está de volta para aterrorizar, com a segunda temporada tendo sido lançada no Star+. O Brinquedo Assassino está mais violento do que nunca, e pior que nos filmes.

O segundo ano é um grande sucesso, e já superou todos os filmes da franquia, incluindo o clássico lançado ainda em 1988.

“Depois de um brinquedo antigo do Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com o dublador original do personagem, Brad Douriff. Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chuck, Tiffany Valentine, também está presente, assim como Zackary Arthur, Alyvia Alyn Lind, entre outros.

Chucky está disponível no Star+

O que os críticos estão falando da 2ª temporada?

No Rotten Tomatoes, os críticos e usuários opinaram sobre a segunda temporada de Chucky, e a maioria elogiou o novo ano (via ScreenRant).

Os críticos deram uma pontuação de 100%, enquanto o público atingiu 92%, sendo a série a produção mais bem avaliada da franquia.

Por sua vez, a primeira temporada conta com 91% na pontuação dos críticos, enquanto o público ficou com uma pontuação de 84%.

O projeto mais próximo, que é muito criticado pelos fãs e conta com 52%, é O Culto de Chucky, que tem 78% de pontuação na opinião dos críticos.

“Apesar de todos os obstáculos para manter o(s) boneco(s) assassino(s) e seus oponentes em rota de colisão, a filosofia de Chucky é tão refrescantemente simplista como sempre: mantenha as mortes chegando”, disse Tom Philip, do AV Club.

“Com todo o material de origem e flashback tratado na primeira temporada, a segunda temporada de Chucky não demora em deixar o sangue fluir e se divertir muito fazendo isso. Chucky nunca será confundido com alta arte, mas se diverte muito fazendo bagunça”, escreveu Alex Maidy, do JoBlo.

“Chucky está mais astuto do que nunca, e seu comentário sobre como é mais fácil matar graças ao Uber foi uma das cenas mais cômicas da história da série”, disse Paul Dailly, do TV Fanatic.

“A segunda temporada de Chucky já está se tornando ótima – cheia de risadas, amor, insanidade e muito sangue”, comenta Alyse Wax, do Collider.

