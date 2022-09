Chucky retorna mais brutal em trailer da 2ª temporada; veja

A série Chucky ganhou o primeiro trailer para a segunda temporada, com o personagem voltando ainda mais brutal do que nunca.

O Brinquedo Assassino está de volta, mais assustador, mais sanguinário, e com várias versões de bonecos suas espalhadas nos Estados Unidos.

Na prévia, Jake assume seu romance com Devon, enquanto são enviados para uma instituição cristã na tentativa de melhorar suas ações (via Collider).

Mas, tudo dá errado quando Chucky está junto deles na instituição, e uma série de assassinatos começa. Porém, não é apenas um boneco, e sim, vários que aterrorizam os garotos.

Veja o trailer junto do pôster, abaixo.

Chucky tem série no Star+

“Depois de um brinquedo antigo do Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com o retorno do dublador original do personagem, Brad Douriff. Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chuck, Tiffany Valentine, também retorna para essa produção.

Chucky está disponível no Brasil pelo Star+. A segunda temporada estreia em 5 de outubro.

