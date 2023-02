Cidade Invisível: 2ª temporada ganha trailer com Mula Sem Cabeça

A Netflix divulgou o primeiro teaser trailer da segunda temporada de Cidade Invisível, série brasileira de sucesso no streaming.

A prévia mostra mais criaturas do folclore brasileiro, dentre elas a Mula Sem Cabeça, que aparece brevemente.

Marco Pigossi e Alessandra Negrini também estão no teaser trailer, que não revela muito sobre a trama dessa nova leva de episódios.

Infelizmente, a Netflix também não revelou a data de estreia dessa segunda temporada, apontando que ela chegará “em breve” apenas.

Veja abaixo a prévia de Cidade Invisível.

Cidade Invisível está na Netflix

Produzida por Carlos Saldanha, a série de fantasia e suspense é baseada em uma história desenvolvida pelos roteiristas e autores de best-sellers Raphael Draccon e Carolina Munhóz, que também atuam como consultores no projeto.

Na trama de Cidade Invisível, Marco Pigossi, o Zeca de A Força do Querer, interpreta o protagonista Eric, um policial ambiental que tenta lidar com a trágica morte da esposa em um misterioso incêndio.

O acidente fatal acontece na idílica Vila Toré, localizada nas cercanias do Rio de Janeiro. Rodeado pela natureza, o pequeno vilarejo se vê no centro das ambições de uma imponente construtora, que deseja construir no local um resort para a alta sociedade.

Ao desconfiar das intenções da construtora, o protagonista Eric passa a se envolver em uma trama mística, repleta de mistérios e segredos sobre os mais conhecidos personagens do folclore brasileiro.

A narrativa de Cidade Invisível conta com diversas referências ao folclore brasileiro, com aparições de personagens icônicos como o Curupira, o Saci e a Cuca.

Além de Marco Pigossi e Alessandra Negrini, o elenco de Cidade Invisível conta também com Julia Conrad, Victor Sparapane, José Dumont, Samuel de Assis, Wesley Guimarães, Fábio Lago, Tainá Medina, Thaia Perez, Rafael Sieg, Jessica Cores, Jimmy London, Manu Dieguez e Áurea Maranhão.

As filmagens da primeira temporada de Cidade Invisível foram realizadas em Ubatuba, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo finalizadas em 2019.

Os oito episódios da primeira temporada de Cidade Invisível já estão disponíveis na Netflix. A segunda temporada não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.