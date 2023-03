Cidade Invisível: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

A 2ª temporada da série nacional Cidade Invisível chegou à Netflix. Pensando já em quem assistiu todos os episódios, vamos mergulhar no desfecho desse segundo ano.

“Depois de voltar à vida em águas sagradas, um homem faz de tudo para encontrar a filha. Nessa busca, ele descobre sua verdadeira natureza”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível.

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), José Dumont (Dois Filhos de Francisco), Fábio Lago (Tropa de Elite) e Julia Konrad (1 Contra Todos) no elenco principal.

Mostramos, abaixo, tudo que acontece na segunda temporada de Cidade Invisível na Netflix. Confira!

O final explicado da 2ª temporada de Cidade Invisível

Luna tem sonhado com seu pai Eric, e ela tem viajado pelos rios Amazonas com Inês para encontrá-lo. Em uma região próxima, algumas pessoas estão minerando ilegalmente quando são atacadas por uma cobra gigante.

O homem responsável, Danillo, atira na cobra com uma arma tranquilizante e, à noite, a cobra se transforma em um homem, enquanto Danillo o interroga e pergunta onde está Marangatu.

Luna leva Inês para um lago, mas ela é rejeitada, porque Inês diz que este lugar é sagrado e eles não estão autorizados a estar lá. Luna está determinada a encontrar seu pai e ela se depara com uma divindade chamada Matinta Per, que lhe oferece um desejo.

Seu desejo é ver seu pai, mas Matinta diz que se ela conceder esse desejo, ela vai querer algo de Luna em troca. Eric acorda no meio do lago e tropeça no local de mineração depois de ver Danillo matar o metamorfo.

Ele vê um homem velho, Lazo, no local. Ao tocá-lo, ele vê o que o velho vê e Lazo diz que pode remover sua maldição. Danillo e outros homens chegam e Eric é forçado a fugir depois de incendiar o local.

Danillo reporta a seus chefes, Castro e Debora. Debora é uma entidade com o poder de obrigar os outros a fazerem o que ela quer, e ela usa isso para controlar Clarice, uma juíza que também é esposa de Castro. Clarice também é possuída pela entidade da mula sem cabeça.

Eric acorda no hospital, onde conhece o menino Bento, que se oferece para levá-lo para sua filha. Bento é possuído pela entidade lobo e ouviu de Lazo que Eric pode remover sua maldição. Eric toma os poderes de Bento e usa as habilidades do lobo para encontrar Luna.

Luna leva-o de volta a Inês, que lhe diz que há sérios problemas chegando. Enquanto isso, uma promotora, Telma, também está investigando a súbita aparição de Eric e o desaparecimento de um homem indígena.

Ela faz parte da tribo indígena que protege Marangatu e está procurando por sua entidade protetora, o metamorfo que Danillo matou. Matinta aparece na frente de Luna e diz-lhe que é hora de pagá-la de volta.

Eric encontra Luna?

Matinta leva Luna e a coloca em uma cela sob uma igreja onde o padre Venâncio reside. Venâncio também vigia Lazo e Bento, sob as ordens de Débora. Matinta visita Débora e diz que ela entregou Luna, que é a chave para encontrar Marangatu.

Padre Venâncio e Clarice tiveram um caso há muitos anos e ela vem pagando por seu erro servindo Débora e Castro em sua busca por Marangatu. Eric descobre onde Luna está com a ajuda de Inês, Padre Venâncio e Clarice e vai lá.

Quando ele entra furtivamente na casa de Castro, onde eles estão realizando um leilão para qualquer um que gostaria de se juntar a eles em sua expedição, ele encontra Luna, mas ela é mordida por Debora, que se transforma em sua forma de víbora. Eric tira os poderes dela e Inês diz que eles têm que levar Luna para o ancião indígena.

Eles a levam para lá e Pare diz a eles que Eric não pode estar dentro da tenda porque ele tem muitas entidades dentro dele. Para que o ritual tenha sucesso, Luna tem que enfrentar seus medos e expulsar o veneno dentro dela.

Enquanto isso, Telma é capturada por Danillo e levada de volta para a aldeia junto com Debora para uma troca.

Quem é Debora?

Debora era a irmã gêmea da entidade protetora, Honoratu, e ela foi tirada de sua aldeia anos atrás, quando o pai de Castro foi procurar Marangatu pela primeira vez.

Naquela época, ele aproveitou a capacidade de Lázo de encontrar ouro e chegou ao lugar sagrado e, em seguida, foi atrás dos gêmeos para se certificar de que não havia protetores. Ele matou a mãe de Debora e a criou como sua própria filha.

Uma vez que Telma a leva de volta para a aldeia e sua antiga casa, ela se lembra de seu passado e muda de lealdade ao seu povo. Quando Castro chega com seus homens, Debora o enfrenta, mesmo que ela não tenha mais seus poderes.

Qual é a missão de Luna?

Quando Luna está passando pelo ritual de limpeza, ela vê lembranças de sua mãe e do tempo que ela lhe deu o colar que ela está usando e diz a ela que isso a protegerá.

Ela acrescenta que chegará um ponto em que ela terá que dar o colar ao seu legítimo dono e ela saberá quem é. Pare diz a Inês que ela deve levar Luna para Marangatu sem Eric, que está sucumbindo às entidades e apodrecendo por dentro.

Eles saem o mais rápido possível e enquanto estão na floresta, Inês diz a Luna que ela tem que ir sozinha, pois este é o seu destino a cumprir e Inês a preparou para este momento.

O que acontece com Eric?

Eric quer proteger sua filha e quer ir para a floresta atrás dela. Ele até rouba o poder de Lázo para encontrar Marangatu, mas se depara com Inês ao longo do caminho. Ele toma seu poder e fica cara a cara com Matinta, que lhe mostra memórias passadas.

Ele vê como Matinta orquestrou a coisa toda para que Luna trouxesse de volta o protetor de Marangatu e Eric não pode ser egoísta em seus objetivos. Sua esposa encontrou o colar quando visitou a aldeia e Pare disse a ela que o devolveria ao legítimo proprietário.

Matinta também disse a Inês que quando Eric tomar seu poder, ela morrerá, pois tem 200 anos e não pode sobreviver sem seus poderes. Eric sai das memórias e sabe o que fazer.

Ele encontra Luna e juntos eles vão até Marangatu, onde ele se sacrifica à água e devolve as entidades aos seus habitantes originais. Lazo comemora quando Bento acaba com os homens de Castro, mas ele escapa.

Luna encontra Debora e devolve o colar para ela, enquanto ela toma seu lugar de direito como protetora de Marangatu depois de seu irmão.

Castro é levado ao tribunal por Telma, que diz ao juiz que ele tem prejudicado o meio ambiente e explorado seus recursos por muitos anos, então ele deve pagar por isso.

O juiz o considera culpado e o manda para a prisão, mas Castro diz que ele estará fora em pouco tempo. Quando ele chega à sua cela, no entanto, uma cobra aparece, quando Debora retorna para completar sua vingança.

Você já pode assistir a 2ª temporada de Cidade Invisível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.