Citadel deixa Priyanka Chopra com “uma cicatriz legal e uma boa história para contar”

Os dois primeiros episódios de Citadel já estão disponíveis no Prime Video, e pelo menos até o momento, o thriller de espionagem tem conquistado o público e a crítica especializada. Um dos destaques da série é Priyanka Chopra, que dá um show como a co-protagonista Nadia. Em uma entrevista recente, a atriz discutiu as intensas filmagens da produção.

“A agência global de espionagem Citadel caiu e as memórias de seus agentes foram apagadas. Agora, o poderoso sindicato Manticora surge para ocupar a lacuna. Os agentes da Citadel conseguirão relembrar o passado e reunir forças para revidar?”, diz a sinopse oficial de Citadel no Prime Video.

O elenco de Citadel é liderado por Priyanka Chopra (Quantico) e Richard Madden (Game of Thrones). Stanley Tucci (O Diabo Veste Prada) e Lesley Manville (The Crown) também estão na série.

Mostramos abaixo como as filmagens de Citadel deixaram Priyanka Chopra com “uma cicatriz legal e uma boa história para contar”; confira!

Priyanka Chopra sofreu para gravar Citadel

Em um papo recente com a revista Variety, Priyanka Chopra falou sobre os principais desafios das gravações de Citadel.

De acordo com a atriz, as filmagens das cenas de ação são particularmente exigentes. Em um primeiro momento, ela preferiu utilizar uma dublê em todas as sequências de luta.

“Honestamente, eu não queria gravar as minhas cenas de ação. Mas os produtores disseram que ‘adorariam ver os rostos dos atores’ o máximo possível nessas cenas”, revelou a atriz.

Embora não goste de gravar cenas de ação, Chopra tem grande experiência na área – o que ajudou muito na construção de sua personagem em Citadel.

“Quando trabalhei em Bollywood, há uns 15, 20 anos atrás, nem tínhamos dublês! Lembro de um homem pequenino usando uma peruca e depilando os braços para ficar no meu lugar nas cenas mais perigosas, já que não tínhamos mulheres dublês naquela época. Por isso, tive que aprender a gravar sozinha esse tipo de cena”, explicou a atriz.

Em uma das cenas de ação de Citadel, Priyanka Chopra acabou se envolvendo em um pequeno acidente após colidir com uma câmera.

“Foi em um dia chuvoso em Londres, estávamos perdendo a luz e todo mundo ficava tipo ‘vamos apressar isso!’. O chão estava molhado, e por isso, escorreguei em direção à câmera, alguns centímetros à frente de onde eu deveria estar. E aí, a câmera atingiu a minha sobrancelha. Mas, vocês sabem, agora eu tenho uma cicatriz legal e uma boa história para contar. Só usei um pouco de cola cirúrgica para fechá-la e continuei a gravar”, disse a estrela de Citadel.

Ainda na entrevista com a Variety, Richard Madden, o co-protagonista da série, também disse ter sofrido para gravar as cenas de ação.

“Ainda estou dolorido pelas gravações! Acho que não sou tão jovem como costumava ser. Preciso me alongar muito antes de começar a filmar”, disse o astro.

Os episódios de Citadel são exibidos semanalmente no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.