Citadel: O que significa a cicatriz no 1º episódio

Alerta de spoilers

O Prime Video ganhou outra série de espionagem, Citadel, produzida pelos irmãos Anthony e Joe Russo, diretores de Vingadores: Ultimato. No primeiro episódio, vemos uma cicatriz no vilão Gregor. Explicamos o que ela significa.

Richard Madden (Game of Thrones) e Priyanka Chopra Jonas vivem espiões no seriado, que traz conspirações, tiroteios, pancadaria e explosões.

Segundo a sinopse, “Oito anos atrás, Citadel caiu. A agência de espionagem global independente – encarregada de garantir a segurança de todas as pessoas – foi destruída por agentes da Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo das sombras.

Com a queda de Citadel, os agentes de elite Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) tiveram suas memórias apagadas enquanto escapavam com vida por pouco. Eles permaneceram escondidos desde então, construindo novas vidas sob novas identidades, sem saber de seu passado. Até uma noite, quando Mason é localizado por seu ex-colega da Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que precisa desesperadamente de sua ajuda para impedir que Manticore estabeleça uma nova ordem mundial.

Mason procura sua ex-parceira, Nadia, e os dois espiões embarcam em uma missão que os leva ao redor do mundo em um esforço para parar Manticore, enquanto lutam com um relacionamento construído sobre segredos, mentiras e um amor perigoso, mas eterno”, termina a sinopse.

Completam o elenco da série: Lesley Manville como Dahlia Archer, Osy Ikhile como Carter Spence, Ashleigh Cummings como Abby Conroy, Roland Møller como Anders Silje e Davik Silje, e Caoilinn Springall como Hendrix Conroy.

David Weil serve como showrunner e assume a produção executiva ao lado dos irmãos Russo.

Confira, abaixo, o que significa a tatuagem de Citadel.

Mais sobre Citadel

Assim como o MCU tem a HYDRA ou a franquia James Bond tem SPECTRE, a 1ª temporada de Citadel perde pouco tempo introduzindo sua própria organização criminosa sombria para os heróis lutarem.

Eles são tão secretos que quando os personagens principais, Nadia (Priyanka Chopra Jonas) e Mason (Richard Madden) são emboscados durante o primeiro episódio, eles nem sequer ouviram falar do grupo. O episódio começa com os espiões perseguindo um homem chamado Gregor (Lev Gorn) em um trem – mas a missão é muito mais do que parece.

Acontece que a missão do trem foi uma emboscada, com Gregor atuando como um agente de um grupo chamado Manticore (Manticora). Esta é uma organização de espionagem formada por algumas das famílias mais ricas do mundo, que usaram Manticore como uma maneira de acumular mais riqueza e poder.

Sua primeira grande ação foi assassinar agentes da Citadel em todo o mundo de uma só vez, com Nadia e Kane sendo os maiores alvos como os principais agentes do grupo. Gregor também mostra a Nadia sua tatuagem da Manticore, que parece uma coleção de 666s.

No entanto, a tatuagem é realmente na forma de uma cauda de Manticora. Na mitologia grega, a manticora é uma criatura com a cabeça de um homem, o corpo de um leão e a cauda de um escorpião. Gregor explica a Nadia na abertura que própria Citadel é um mito e uma “mentira”, Manticore é a “verdade”. O próprio Gregor não sobrevive à abertura explosiva da série, mas é improvável que seja a última vez que a tatuagem entra em jogo.

Citadel está disponível no Prime Video.

