Citadel: Série dos diretores de Vingadores: Ultimato ganha trailer

O Prime Video lançou o trailer de Citadel, série de espionagem produzida pelos irmãos Anthony e Joe Russo, diretores de Vingadores: Ultimato.

Previamente, o trailer havia sido adiado, em razão do trágico acidente de trem na Grécia. O trem de passageiros transportava 350 pessoas quando colidiu com um trem de carga perto da cidade de Larissa, no norte da Grécia.

A prévia mostra os personagens de Richard Madden (Game of Thrones) e Priyanka Chopra Jonas como espiões.

A série chega nos próximos meses ao Prime Video, aumentando o catálogo de produções de suspense e ação nas plataforma de streaming.

Veja o trailer de Citadel, abaixo.

Mais sobre Citadel

Segundo a sinopse, “Oito anos atrás, Citadel caiu. A agência de espionagem global independente – encarregada de garantir a segurança de todas as pessoas – foi destruída por agentes da Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo das sombras.

Com a queda de Citadel, os agentes de elite Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) tiveram suas memórias apagadas enquanto escapavam com vida por pouco. Eles permaneceram escondidos desde então, construindo novas vidas sob novas identidades, sem saber de seu passado. Até uma noite, quando Mason é localizado por seu ex-colega da Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que precisa desesperadamente de sua ajuda para impedir que Manticore estabeleça uma nova ordem mundial.

Mason procura sua ex-parceira, Nadia, e os dois espiões embarcam em uma missão que os leva ao redor do mundo em um esforço para parar Manticore, enquanto lutam com um relacionamento construído sobre segredos, mentiras e um amor perigoso, mas eterno”, termina a sinopse.

Completam o elenco da série: Lesley Manville como Dahlia Archer, Osy Ikhile como Carter Spence, Ashleigh Cummings como Abby Conroy, Roland Møller como Anders Silje e Davik Silje, e Caoilinn Springall como Hendrix Conroy.

David Weil serve como showrunner e assume a produção executiva ao lado dos irmãos Russo.

Citadel estreia em 28 de abril no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.