Claire morre? Explicamos o final da 6ª temporada de Outlander

A protagonista Claire Fraser morre de verdade no final da 6ª temporada de Outlander? Nos últimos episódios da produção histórica, a situação da personagem de Caitriona Balfe não é das melhores. Após o trágico (e misterioso) assassinato de Malva e a prisão de Claire, fãs querem saber: qual será o destino da viajante do tempo?

Em “I Am Not Alone” (Eu Não Estou Sozinha), o episódio final da 6ª temporada de Outlander, Claire é injustamente acusada pelo assassinado de Malva.

“Vejo você na forca, Senhora Fraser”, afirma Richard ao colocar a protagonista atrás das grades.

Para também responsabilizar Claire pela morte de seu irmão Lionel, Richard começa a espalhar boatos mentirosos sobre a médica, afirmando que ela é uma “bruxa assassina”.

O que acontece com Claire no final de Outlander 6?

De acordo com uma matéria do site Express.UK, após ser detida em Wilmington, Claire continua a defender sua inocência.

Fãs dos livros de Diana Gabaldon sabem que a protagonista não é responsável pela morte de Malva. Na verdade, a personagem é assassinada por Allan Christie, seu próprio irmão, enquanto o pai Tom leva a culpa.

Nos livros, a inocência de Claire é provada, e a protagonista consegue retornar para o Rancho Fraser e se reunir com a família mais uma vez.

Caso a série decida seguir o mesmo caminho dos livros, o destino de Claire já está assegurado: a protagonista não será executada, como deseja Richard.

Além disso, a possibilidade de Outlander matar sua protagonista é ínfima, o que indica que os fãs podem respirar aliviado.

Um comentário de Tom também sugere que a 7ª temporada de Outlander seguirá à risca a trama dos livros, pelo menos no arco de Claire.

“Acredite em mim, seu marido está vivo. Eu não carregaria a morte dele, ou a sua, na minha consciência. Confie em Deus. Ele vai livrar os justos do perigo. Não vou abandonar você, Senhora Fraser, pode acreditar nisso também”, afirma o personagem.

Ou seja: o comentário de Tom indica que ele confessará o assassinato de Malva para salvar Allan, e consequentemente, livrar Claire da execução.

Enquanto Claire fica presa em Wilmington, Jamie é atacado e condenado a retornar à Escócia. Porém, o Jovem Ian segue os passos do tio e reúne os Cherokee para salvá-lo.

Quando Jamie está prestes a ser colocado no navio, Ian chega e mata todos os captores do tio, com a ajuda dos indígenas americanos.

No final da 6ª temporada de Outlander, Jamie jura não descansar enquanto não salvar a esposa. Mas o protagonista de Sam Heughan precisa correr contra o tempo, já que sua amada por ser julgada e executada a qualquer momento.

As filmagens da 7ª temporada de Outlander já começaram. Dessa forma, os fãs não terão que esperar muito tempo para descobrir o que acontecerá com Claire.

O novo ano terá 16 episódios para compensar a redução da 6ª temporada, que contou com apenas 8 capítulos.

A 6ª temporada de Outlander chegou ao fim em 1 de maio de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

