Clássico do terror vai virar série da HBO

Em uma notícia de explodir cabeças, os fãs do terror podem receber uma série da HBO baseada no clássico cult Scanners de David Cronenberg.

A série será escrita e produzida pelo roteirista vencedor do Emmy, William Bridgers, de Black Mirror. O diretor Yann Demange, que já trabalhou com a HBO em Lovecreft Country, também encabeçará a série.

Continua depois da publicidade

Para quem ainda não conhece, Scanners é um filme de 1981 dirigido pelo aclamado David Cronemberg, nele conhecemos a história de um grupo de pessoas com poderes psíquicos com uma gama de habilidades. O filme é mais conhecido pela cena em que o personagem interpretado por Michael Ironside explode a cabeça de uma pessoa com o poder de sua mente.

A série de Scanners está sendo descrita como: “um thriller visceral que se passa no mundo alucinante do cinema de Cronenberg. Ela irá focar em duas mulheres vivendo à margem da sociedade moderna que serão perseguidas por agentes implacáveis com poderes inimagináveis, elas terão que aprender a trabalhar juntas para derrubar uma vasta conspiração, determinada à dominá-las.”

Projeto de reviver Scanners não é novo

David Cronemberg, que também escreveu o filme original, é produtor executivo da série. Mesmo não sendo um sucesso imediato em seu lançamento, Scanners ganhou status de cult graças aos efeitos gore produzidos pelo artista de maquiagem Dick Smith, quatro anos antes dele vencer seu primeiro Oscar.

A franquia ganhou duas sequências e dois filmes spin offs. Tentativas de reviver Scanners já vinham aparecendo nos últimos anos com boatos de um filme reboot ou uma série, este anúncio da HBO foi o mais próximo que alguém chegou de tirar essa ideia do papel.

A série Scanners ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Gabriel Soldeira