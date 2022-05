Cobra Kai: 5ª temporada corrige grande problema de Miguel

Miguel Diaz é o pupilo de Johnny Lawrence e um dos melhores lutadores adolescentes de Cobra Kai, mas a quarta temporada decepcionou os fãs ao mostrar que ele não está tão ambicioso quanto antes.

A quinta temporada da série da Netflix, no entanto, parece estar prestes a corrigir esse grande erro quanto ao personagem.

Relembrando os episódios passados, a quarta temporada de Cobra Kai mostrou Sam, Tory, Eli e Robby competindo no All Valley Karate Tournament de 2021, cada um com sua grande razão para vencer, mas Miguel foi fragilizado ao longo da competição.

O personagem passou parte da temporada em meio a dúvidas e falta de motivação, além da inveja que sentia de Robby. Ele perdeu o interesse pela luta e se mostrava completamente diferente do garoto apaixonado e entusiasmado que lutou para que o torneio não fosse cancelado na 3ª temporada. Onde foi parar toda essa garra?

A resposta para essa pergunta provavelmente virá com a quinta temporada de Cobra Kai: o trailer para os próximos episódios mostram um Miguel que parece pronto para deixar essa fase ruim para trás, agora que ganhou forças para confrontar Robby e declarar que eles “não são amigos”.

Pode não parecer algo bom, mas a raiva de Miguel mostra que ele ao menos está sentindo algo que não seja a apatia da temporada anterior, e essas novas batalhas de sua vida podem fazer parte de uma jornada de recuperação, segundo o Screen Rant,

A quinta temporada de Cobra Kai estreia dia 9 de setembro com exclusividade pela Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.