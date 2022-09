Cobra Kai: 6ª temporada já prepara um torneio muito maior

Cobra Kai é uma das séries que faz grande sucesso na Netflix, e não é de hoje que os fãs amam ver lutas marciais. O seriado se passa no universo de Karatê Kid, o clássico filme que trouxe Pat Morita como Sr. Miyagi, o mestre de Daniel LaRusso e Julie Pierce.

Atualmente, a série está em sua quinta temporada, e ainda não foi renovada para um sexto ano pelo streaming. No entanto, não deve demorar muito para que uma renovação seja anunciada.

“Devon decide se juntar ao Cobra Kai depois de perder para Tory no dia anterior. Kreese entra em uma briga na prisão com os punks da prisão e finalmente vence, ganhando seu respeito”, diz a sinopse da quinta temporada.

“Com a ajuda de sua família, Johnny, Chozen e seus alunos, eles reabrem o Miyagi-Do para finalmente derrotar Terry Silver e Cobra Kai de uma vez por todas”, continua a sinopse.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Muito mais competitiva

Sendo uma série de artes marciais, os fãs sempre esperam lutas épicas e competições, onde torcem para o protagonista sempre vencer.

Em entrevista ao Collider, os criadores de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, revelaram alguns planos para a sexta temporada.

A equipe está tentando sempre manter a originalidade, e não deixar com que a série fique repetitiva, ou pegue muito conteúdos dos filmes Karatê Kid.

“Temos mais alguns truques na manga para onde vamos a partir daqui, mas fica maior a cada temporada. E estamos tentando o tempo todo ter certeza de que não estamos nos plagiando neste momento”, disse Heald.

“Você sabe, nós tivemos lutas em torneios, nós tivemos tudo, e muitos tumultos. Tivemos brigas em várias plataformas e lugares”, concluiu o showrunner.

Schlossberg também indica que a sexta temporada terá ainda mais destaque em termos de competição, podendo dividir os lutadores no torneio All Valley, que é o maior do mundo.

“Agora sabemos que este é o maior torneio do mundo. Daniel, Gianni e Chozen têm um ponto de entrada lá e Cobra Kai também, mas não sabemos o que está acontecendo com Cobra Kai agora”, comentou o criador.

“E sim, nós adoramos a ideia de constantemente elevar o nível. Então eles precisam de um desafio maior, e eles vão conseguir. Mas como tudo isso se desenrola? Veremos”, concluiu.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

