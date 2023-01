Cobra Kai: 6ª temporada será a última e ganha trailer

Cobra Kai vai acabar na sexta temporada, conforme revelado pelos showrunners da série. O trailer dos novos episódios também foi divulgado.

O sucesso de Cobra Kai, que foi ao ar pela primeira vez no YouTube Red, revitalizou a propriedade,

e agora há rumores de que um novo filme de Karate Kid está em desenvolvimento. Isso significa que enquanto Cobra Kai terminará, o mundo da série continuará vivo.

Continua depois da publicidade

Embora o anúncio não dê uma data para a estreia da 6ª temporada, ele indica que os produtores executivos Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg podem retornar para esse universo.

Veja o trailer nostálgico da sexta temporada de Cobra Kai, abaixo.

The biggest season.

The baddest season.

The final season.



COBRA KAI Season 6, coming soon to Netflix. pic.twitter.com/7qZCnZkuOk — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 20, 2023

Carta dos criadores de Cobra Kai

“Esperamos contar mais histórias de Karate Kid com você no futuro”, diz uma carta dos criadores de Cobra Kai divulgada nas redes sociais (veja acima). “Reencontrar o mundo com o universo de Karate Kid foi nossa humilde honra”.

“Fazer Cobra Kai nos permitiu entrar no mesmo dojo sagrado que já foi habitado pelo grande Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub e todos os incríveis membros do elenco original. Também nos permitiu interpretar o sensei, expandindo as histórias originais e dando origem a novas gerações de oprimidos”.

Vale apontar que esse parece ser o final planejado da série e não outro cancelamento da Netflix, conforme podemos ler nesse trecho da carta:

“Nosso objetivo do primeiro dia com Cobra Kai sempre foi terminar em nossos termos, deixando o Vale no tempo certo e no lugar que sempre imaginamos. Portanto, é com imenso orgulho e gratidão que estamos capaz de anunciar essa conquista. A próxima temporada seis marcará a conclusão de Cobra Kai.”

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.