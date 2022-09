Cobra Kai: A cena da 5ª temporada que deixou atriz em prantos

Alerta de spoilers

A quinta temporada de Cobra Kai chegou à Netflix e traz muito drama para os personagens centrais. Uma cena em específico deixou a atriz Peyton List em lágrimas, mas não pelo motivo que você pensa.

Essa temporada gira em torno da briga do Miyagi-Do e do Eagle Fang contra o Cobra Kai de Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Com apostas mais altas, obviamente, vêm cenas de luta mais agressivas e intensas, que a quinta temporada está cheia até a borda para os espectadores aproveitarem.

E essa quantidade de intensidade pode ser absolutamente difícil tanto para os membros do elenco quanto para os dublês conseguirem fazer efetivamente sem se machucarem fisicamente.

Peyton List, que interpreta Tory Nichols, tem uma cena em particular desse quinto ano de Cobra Kai que a deixou em lágrimas.

Cena dramática em Cobra Kai

Em uma entrevista à Netflix , a estrela disse ter passado por muita frustração durante uma cena que exigia que ela batesse em um tijolo.

“Há uma cena em que Silver me diz para continuar batendo em um tijolo”, disse List. “Essa foi definitivamente a cena mais difícil para mim. Lembro-me de chorar no meio dela quando eles chamaram o corte, porque eu só queria fazer justiça à cena.”

A cena em questão serve como um grande momento para a personagem de List, Tory Nichols, que está tentando provar sua lealdade a Cobra Kai e lidar com as consequências de seu relacionamento com Robby Keene (Tanner Buchanan).

Portanto, faz todo o sentido que List leve isso tão a sério e coloque muita ênfase em fazer as coisas da maneira certa.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

