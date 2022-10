Cobra Kai: Astro quer que série seja encerrada logo

Um dos astros de Cobra Kai, Xolo Maridueña, revelou que deseja que a série da Netflix seja encerrada logo.

Estrela de Besouro Azul, e intérprete de Miguel no seriado da gigante do streaming, Maridueña acredita que a série se manteria no topo até uma sétima temporada (via ScreenRant).

“Acho que vai só mais uma. Acho que isso significa que a sexta é uma boa temporada e a sétima seria uma ótima temporada”, disse o ator.

O ator chegou a elogiar a equipe criativa, e espera que a série termine de um jeito bom, com uma nota agradável para todos. Ele espera que a Netflix renove Cobra Kai, bem como quer retornar caso tenha mais alguma temporada.

“Eu só espero que termine com uma boa nota, assim como você está dizendo. Espero que tenhamos a sexta temporada e possamos fazer isso de novo. Mas seria lamentável se fosse um daqueles programas que fosse até a quinta temporada”, comentou ele.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

