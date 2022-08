Cobra Kai: Batalha é travada em trailer da 5ª temporada

A Netflix divulgou o trailer da quinta temporada de Cobra Kai, revelando diversos conflitos internos os principais personagens.

Com data marcada para 9 de setembro, o novo ano da série será repleto de luta, além de continuar com o drama familiar de Johnny e Daniel (via Collider).

Johnny e Chozen vão se unir contra Daniel, enquanto diversos novos alunos começam a serem treinados por Silver, o vilão da temporada.

As rivalidades aumentam quando Mike, um dos vilões de Karatê Kid retorna, dando início a uma guerra entre os dojos.

Veja o trailer, abaixo.

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro

