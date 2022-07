Cobra Kai: Criador promete final surpreendente na 5ª temporada

Cobra Kai , após o grande sucesso da quarta temporada, o desfecho deixou muitos conflitos e pendências para o próximo capítulo da série da Netflix, o co-criador veio a público com informações surpreendentes.

Em recente conversas com os fãs através do Twitter, Jon Hurwitz o co-criador do seriado, contou suas expectativas e detalhes do fim do próximo capítulo do derivado de Karatê Kid

Falando com os fãs no Twitter, Hurwitz prometeu “ O final da 5ª temporada é absolutamente selvagem e diferente de qualquer um dos nossos outros finais. Todos nós adoramos” (via ScreenRant)

As declarações do co-criador, se unem as expectativas geradas pelos membros da produção, o programa é um sucesso do streaming e promete grandes participações na próxima temporada.

Cobra Kai é um dos maiores sucessos da Netflix.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro

Sobre o autor Redação