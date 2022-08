Cobra Kai: Criadores confirmam se 5ª temporada será a última

Fãs de Cobra Kai mal podem esperar pelo lançamento da 5ª temporada, que estreia em breve na Netflix. Os espectadores também querem saber: o quinto ano marcará o desfecho da série? Ao que tudo indica, a história de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso está chegando ao fim. Os criadores da série discutiram o assunto em uma entrevista recente.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo tudo que os criadores de Cobra Kai revelaram sobre a 5ª temporada e seu papel no desfecho da série.

5ª temporada de Cobra Kai será a última na Netflix?

Cobra Kai é, definitivamente, uma das séries mais populares da Netflix. A produção faz um ótimo trabalho ao conquistar não apenas os fãs de Karatê Kid, mas também audiências mais modernas, pouco familiarizadas com a saga original.

Além disso, Cobra Kai faz muito sucesso com a crítica especializada. Em 2021, a produção foi indicada ao Emmy de Melhor Série de Comédia.

Os fãs podem comemorar: a 5ª temporada de Cobra Kai não representa o desfecho da série na Netflix.

Na verdade, Cobra Kai tem tudo para ganhar mais episódios após o lançamento do quinto ano. Pelo menos, é isso que afirma Hayden Schlossberg, o co-criador da série.

“Só posso dizer que o ‘Miyagiverso’ está longe de chegar ao fim”, comentou o showrunner, após ser perguntado por um fã sobre o possível desfecho da série.

Em uma entrevista a um site americano, Schlossberg confirmou, mais uma vez, a continuação de Cobra Kai além da 5ª temporada.

“Não escrevemos o final da série na 5ª temporada. O quinto ano é uma temporada impressionante, com muitos sabores inéditos e coisas que o público nunca viu. E não, não é o final”, comentou o showrunner.

Com a 5ª temporada de Cobra Kai prestes a estrear na Netflix, Schlossberg afirmou também que a história do sexto ano ainda não foi construída.

“Ainda não escrevemos o roteiro da 6ª temporada. Vamos começar após terminarmos as filmagens de Obliterated. Temos ideias de arrasar!”, explicou o produtor.

Obliterated, para quem não sabe, é uma série de ação e comédia produzida pelos criadores de Cobra Kai. Ela também será exibida pela Netflix.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia em 9 de setembro na Netflix.

