Cobra Kai: ESSAS cenas deixaram ator com crise de ansiedade

Um dos maiores sucessos da Netflix, Cobra Kai se destaca por suas intensas sequências de luta – nas quais os personagens mostram suas grandes habilidades no mundo das artes marciais. Mas você sabia que um ator da série sofreu uma verdadeira crise de ansiedade após gravar cenas muito importantes?

No início de setembro, Cobra Kai lançou sua 5ª temporada na Netflix. “Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial do quinto ano.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam ao mundo de Karatê Kid como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco de Cobra Kai também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Explicamos abaixo por que um dos atores mais queridos de Cobra Kai sofreu uma crise de ansiedade gravando as cenas da série; confira.

Tanner Buchanan sofreu para filmar cenas românticas em Cobra Kai

Na trama de Cobra Kai, Tanner Buchanan interpreta Robby Keene, o filho perdido do protagonista Johnny Lawrence.

Durante as 5 temporadas de Cobra Kai, o personagem passa por um dos arcos emocionais mais importantes da produção.

O ator também protagoniza algumas das cenas românticas mais fofas da série. Porém, em uma entrevista, Buchanan revelou não gostar nada de gravar esses momentos.

“As cenas românticas me causam a maior ansiedade”, comentou o ator em um papo com a imprensa.

Na entrevista, Tanner Buchanan relembrou uma cena específica, que ficou na memória por causar um verdadeiro ataque de ansiedade.

“Você pode até falar com a Mary (Mouser, intérprete de Samantha) sobre isso, já que somos bons amigos. Quando gravamos a nossa 1ª cena de beijo, na 2ª temporada, eles (a equipe de produção) nos perguntaram: ‘Vocês estão prontos?’. Meu coração estava acelerado, batendo muito forte. Eu estava tremendo de verdade. Como amigos, é estranho entrar nessa área romântica”, explicou Buchanan.

A ansiedade de Tanner Buchanan nas gravações das cenas românticas faz sentido, principalmente se considerarmos a formação do ator.

Para quem não sabe, o intérprete de Robby é um dos poucos atores de Cobra Kai cuja experiência nas artes marciais precede a escalação na série.

Em seu papel no thriller Designated Survivor, o ator passou meses treinando Muay Thai. Além disso, na infância, Buchanan também aprendeu tae-kwon-do.

Todas as temporadas de Cobra Kai estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

