Cobra Kai pode explorar amizade improvável na 6ª temporada

A série Cobra Kai, que ainda não foi renovada para a sexta temporada pela Netflix, é um grande sucesso na plataforma. Mesmo que ainda não tenha sido renovada, o sexto ano pode explorar uma amizade improvável no seriado.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Revelamos abaixo sobre qual e como poderia ser essa amizade mais improvável de Cobra Kai na sexta temporada; confira.

Robby e Hawk poderiam ser amigos, mesmo que tenham muitas diferenças

A segunda metade da quinta temporada de Cobra Kai provocou uma amizade em potencial entre Robby e Hawk.

Embora ambos tenham trocados farpas no início, mesmo que sejam do mesmo time, o final do quinto ano deu a entender que os personagens podem começar uma amizade.

Na maior parte da série, os dois passam em lados opostos. Robby e Hawk não gostam um do outro mesmo quando estavam sendo treinados por John Kreese.

Hawk sempre culpou Robby pelo que aconteceu com Miguel na luta da escola na segunda temporada, enquanto Robby percebeu que Hawk sempre será uma valentão.

Tanto Robby quanto Hawk agiram de maneira errada no passado, e os dois tiveram um arco de redenção em Cobra Kai.

A rivalidade entre Hawk e Robby nunca foi tão grande como Hawk e Miguel, embora no final da primeira temporada é Robby quem luta contra o valentão. No entanto, essa rivalidade parece ter sido deixara para trás, e ambos podem ter aceitado suas diferenças para virarem amigos.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

