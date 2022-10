Cobra Kai precisa fazer ISSO para arrasar na 6ª temporada

Cobra Kai é, sem sombra de dúvidas, uma das séries mais populares da Netflix. A produção, no entanto, ainda não foi renovada para a 6ª temporada. Se a série deseja garantir um futuro promissor na plataforma, precisa tomar uma atitude importante e fazer uma modificação crucial no enredo.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Cobra Kai conta com William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Tanner Buchanan (Robby), Xolo Maridueña (Miguel), Peyton List (Tory) e Mary Mouser (Sam).

Revelamos abaixo o que Cobra Kai precisa fazer para produzir uma 6ª temporada de sucesso; confira. (via ScreenRant).

Cobra Kai precisa deixar o Vale na 6ª temporada

Em suas 5 temporadas, Cobra Kai aborda uma trama local. Todos os eventos da série são ambientados em San Fernando Valley, e por isso, a série deve expandir seus horizontes no sexto ano.

Se os senseis Daniel LaRusso e Johnny Lawrence realmente enviarem os alunos para o Sekai Taikai, a série terá uma oportunidade de ouro para deixar os confins de Los Angeles e ganhar o mundo.

O Sekai Taikai, para quem não se lembra, é o Torneio Mundial de Karatê. Nessa competição, artistas marciais do mundo inteiro se enfrentam em lutas de tirar o fôlego.

A 5ª temporada de Cobra Kai introduz o conceito do Sekai Taikai. Como Hawk e Tory vencem as versões masculinas e femininas do Torneio do Vale, tudo indica que os personagens participarão do Torneio Mundial.

Ainda não se sabe onde o Sekai Taikai será ambientado. Ao que tudo indica, o Torneio acontecerá na Alemanha (o país de Gunther Braun).

Logo, a introdução do Sekai Taikai na 6ª temporada de Cobra Kai é uma oportunidade perfeita para o desenvolvimento da história de Hawk e Tory.

Cobra Kai, vale lembrar, é filmada em Atlanta e Los Angeles. Para criar cenários de outros países, a produção da Netflix utiliza a clássica mágica de Hollywood.

Mas como a série é uma das mais populares da Netflix, a plataforma pode investir em gravações internacionais. Com isso, os personagens podem entrar de cabeça na cultura de outros países.

Outra possibilidade interessante para a 6ª temporada de Cobra Kai envolve a origem da Sensei Kim Da-eun. Para isso, a série deve viajar para a Coreia do Sul.

Como a Netflix ainda não renovou Cobra Kai para a 6ª temporada, os novos episódios ainda não têm data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.