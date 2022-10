Cobra Kai revela quem será o novo sensei de Tory

A quinta temporada de Cobra Kai, sucesso da Netflix, pode ter dado algumas pistas sobre o futuro da séries e para alguns jovens lutadores.

Com o quinto ano terminando de forma inesperada, mostrando a prisão de Terry Silver, Tory ficou sem um sensei para com quem aprender.

No entanto, o seriado já está dando dicas sobre o destino da personagem, e qual sensei entre os principais será o responsável por seu treinamento.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Chozen seria um sensei melhor

Chozen está se infiltrando no dojo Cobra Kai de Terry Silver como um dos melhores sensei do local, aliando-se ao vilão.

Ele teve um breve momento com Tory, Chozen teve uma sequência com muito significado com a personagem, embora ela fosse treinada por Silver.

O vilão percebeu que havia algo de diferente no estilo de luta de Tory, e notava a raiva que ela tinha por trás de seus socos.

Ele conseguiu ajudar Tory a canalizar sua raiva e tristeza, tornando-a uma das melhores lutadoras de Cobra Kai. Chozen apenas provou que sua orientação foi muito forte.

A personagem, além disso, chegou a treinar com Johnny Lawrence na segunda temporada da série, embora os ensinamentos dele fossem muito diferentes.

Johnny dá um bom exemplo como sensei, bem como Daniel Larusso, que poderia ser uma boa adição ao estilo de luta de Tory.

Porém, provavelmente, por ter tido um momento que a ajudou muito mais, Tory deve se tornar aluna de Chozen em uma próxima temporada, mas mantendo o que aprendeu com Silver e os outros.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

