Cobra Kai: Rivais ou amigas? Atriz comenta futuro de Tory e Samantha

A série Cobra Kai, que recentemente teve sua quinta temporada na Netflix, é um dos grandes sucessos do streaming no ano, que ainda não foi renovada para a sexta temporada.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Enquanto a série não retorna, uma das atrizes da série comentou sobre o futuro de Samantha e Tory, se ainda podem ser rivais ou amigas (via ScreenRant).

Peyton List revela se Sam e Tory podem ser amigas

Em uma recente entrevista, a atriz Peyton List revelou se Samantha e Tory poderiam ser amigas em uma possível sexta temporada.

List, inicialmente revelou que as duas nunca seriam amigas, com Mary Mouser, intérprete de Samantha, concordando com a ideia.

Após isso, a atriz admite que percebeu como as coisas podem mudar com o tempo entre as duas personagens, que um dia foram inimigas.

“A princípio, lembro-me de estar com Mary e alguém me fazer essa pergunta. Eu a interrompi e disse: ‘não, às vezes há pessoas que nunca serão capazes de ser amigas. Aconteceu muita coisa’. Mas eu era mais jovem quando comecei a série”, disse ela.

“Agora que o tempo passou, percebi como as coisas podem curar e mudar e como os problemas de menino podem ser mesquinhos. Quero dizer, foi mais do que isso também. Obviamente, ela acusou Tory de roubo e todos os tipos de coisas horríveis”, comentou a atriz.

Para List, que viu um fã comentar que Sam e Tory estariam brigando por garotos, as personagens estão em um outro nível que poderia se tornar uma amizade.

No entanto, a atriz não falou se as personagens podem deixar as diferenças de lado e realmente serem amigas na série.

“Acho que isso pode ser deixado de lado porque eles passaram por muita coisa juntas. Alguém recentemente comentou algo que eu realmente achei interessante. Era um fã, e ele disse: ‘parece que essas garotas estão apenas brigando por esses garotos para chamar a atenção um do outro'”, revelou List.

“Eu fiquei tipo: ‘bem, no final das contas, talvez eles realmente gostem de ferrar um com o outro. Talvez eles realmente gostem um do outro’. Não de uma forma romântica, mas como se eles fossem amigas inseparáveis”, concluiu.

Embora tenha sido inimigos no passado, Cobra Kai não permite muito espaço para Samantha e Tory terem uma dinâmica única.

As personagens ainda possuem uma certa rixa. No entanto, elas poderiam trabalhar juntas alguma vez, diferentemente de Miguel e Robby.

Elas possuem motivos para carregar toda essa raiva, e caso a parceria chegasse ao fim, possivelmente elas voltariam a lutar uma contra a outra. A rixa poderia piorar ainda mais com o novo sensei de Tory.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

