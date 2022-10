Cobra Kai: Spin-off de Sr. Miyagi pode acontecer? Astro responde

A série Cobra Kai, que se passa no mesmo universo de Karatê Kid, é uma das mais elogiadas da Netflix nos últimos tempos. A produção conta com cinco temporadas, e uma sexta ainda não foi confirmada pela plataforma.

Depois de defender o elenco de Karatê Kid, Ralph Macchio volta a falar sobre o Sr. Miyagi do ator Pat Morita. Em nova entrevista, ele revelou se um spin-off do personagem pode acontecer.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com Xolo Maridueña, novo astro da DC, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, e muitos outros atores.

Série sobre o Sr. Miyagi é pedida pelo astro

Em entrevista ao ScreenRant, o ator falou sobre seu novo livro de memórias, Waxing On: The Karate Kid And Me, e revelo querer outro spin-off do universo de Karatê Kid.

Macchio que ver uma série solo do Sr. Miyagi, o mestre de Daniel LaRusso no primeiro filme. No entanto, a produção teria de encontrar um outro ator, visto que Pat Morita já tenha falecido.

Embora os espectadores saibam sobre o passado difícil do personagem em Karatê Kid, a maior parte da vida de Miyagi ainda não foi revelada.

O ator gostaria de ser incluído em uma série derivada, embora não haja planos oficiais no momento para explorar outros personagens.

“Seja na periferia, ou apenas envolvido de alguma forma, porque eu estava lá desde o início com esses personagens, eu adoraria ser incluído em um spin-off. Essas discussões em curso, embora não seja uma ideia ou produção solidificada neste momento”, disse ele.

“Mas me parece que é só… Como não explorar a história de fundo e a origem do Sr. Miyagi? E o que aconteceu? O que o trouxe para aquele lugar, trabalhando naquele apartamento em Reseda? Como era sua vida antes então? Acho que seria fascinante”, concluiu o ator.

Os filmes revelaram que Miyagi passou sua infância em Okinawa, aprendendo karatê com seu pai antes de sua família se mudar para a Califórnia, onde conheceu sua esposa.

Ele se alistou na Segunda Guerra Mundial, ganhando até a Medalha de Honra antes de retornar para descobrir que sua esposa e filho, que não havia nascido, morreram no campo de concentração nipo-americano nos Estados Unidos.

No entanto, há uma parte em que não foi explorada, e o ator quer ver isso sendo colocado em um novo spin-off, se possível.

Miyagi acumulou vários carros clássicos ao longo dos anos, e que ele parou de praticar karatê por muitos anos antes que Daniel o inspirasse a voltar e ensiná-lo. Há uma potencial história para isso.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

